Road Repair: सरकार ने कसी कमर, दीपावली से पहले सुधरेंगी राजस्थान की सभी सड़कें, आदेश जारी

पंत ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूरी हो, जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए और पंच गौरव अभियान व वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना समय पर पूर्ण हों। साथ ही, वित्तीय समावेशन शिविरों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, जनधन खाते और फसल बीमा में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाए।