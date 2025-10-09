शिक्षा मंत्री दिलावर की बडी घोषणा, अगले 2 वर्षों में शिक्षा विभाग में नहीं रहेगा कोई पद रिक्त, जल्द होगी 25,000 और पदोन्नतियां

उन्होंने कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सतत संवाद से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। सरकार का प्रयास है कि अगले दो वर्षों में शिक्षा विभाग में कोई पद रिक्त न रहे। नवीन विद्यालयों के लिए नए पद सृजित किए जा रहे हैं। अब तक 50 हजार से अधिक पदोन्नतियां की जा चुकी हैं और 25 हजार और की जाएंगी। स्टाफिंग पैटर्न भी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।