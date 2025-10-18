Carbide Gun Hazards: प्लास्टिक पाइप और कार्बाइड से बन रहे ‘देसी पटाखे’, बच्चों के हाथों में खिलौने की तरह पहुंचा खतरनाक ‘बम’

इस तरह के खतरनाक पटाखे बनाना और बेचना गैर-कानूनी है। अभिभावकों को भी सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि बच्चों द्वारा ऐसा करना उन्हें कानूनी मुश्किल में डाल सकता है। किशोर न्याय अधिनियम बच्चों को ऐसी खतरनाक गतिविधियों में शामिल करना या उनसे करवाना इस कानून के तहत अपराध है। बिना लाइसेंस के विस्फोटक सामग्री (जैसे एसिटिलीन गैस बनाना) का निर्माण करना एक गंभीर अपराध है। भारतीय दंड संहिता दूसरों की जान को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के लिए आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। पुलिस और प्रशासन को इस मामले में सख्ती बरतने की जरूरत है।

हार्डवेयर और वेल्डिंग की दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है कैल्शियम कार्बाइड। इसकी बिक्री पर निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह बच्चों के हाथों तक न पहुंचे।