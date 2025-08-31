Weather Update 31 August: आसमां में छाई काली घटाएं, संभलकर रहें, अगले 120 मिनट में 8 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश के संकेत

Heavy rain alert Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज ओरेंज व यलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग आज सुबह से ही बार भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। सुबह से लेकर दोपहर तीन बजे तक सात अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। अब एक बार अलर्ट जारी हुआ है। इसमें आठ जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग ने आज यानी 31 अगस्त को दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनूं, सीकर, करौली व जालोर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा जयपुर शहर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर,चूरू, नागौर, सिरोही, बूंदी, बारां, कोटा, टोंक, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौडग़ढ़, राजसमंद, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, पाली व अजमेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।