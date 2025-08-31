Weather Update 31 August: आसमां में छाई काली घटाएं, संभलकर रहें, अगले 120 मिनट में 8 जिलों में ताबड़तोड़ बारिश के संकेत

Heavy rain alert Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में आज ओरेंज व यलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग आज सुबह से ही बार भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है। सुबह से लेकर दोपहर तीन बजे तक सात अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। अब एक बार अलर्ट जारी हुआ है। इसमें आठ जिलों में ताबड़तोड़ बारिश की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग ने आज यानी 31 अगस्त को दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, झुंझुनूं, सीकर, करौली व जालोर जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा जयपुर शहर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर,चूरू, नागौर, सिरोही, बूंदी, बारां, कोटा, टोंक, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौडग़ढ़, राजसमंद, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, पाली व अजमेर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
1-आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। ऊपरी वायुमंडल में एक पश्चिमी विघ्न पंजाब व आसपास से लगे पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर सक्रिय है। मानसून ट्रफ लाइन भी सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है तथा सक्रिय है।
2-आज 31 अगस्त को राज्य के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने व मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। आज बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी व अति भारी बारिश होने की संभावना है।
3-पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा अधिकांश भागों में मध्यम से तेज बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
4-पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में भी आगामी दो-तीन दिन मध्यम से तेज बारिश व कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।