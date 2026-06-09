Internet Ban: जयपुर में 19 घंटे बंद रहा नेट, जानें राजस्थान में इंटरनेट शटडाउन का रिकॉर्ड

Internet Shutdown In Jaipur: साल 2022 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में जम्मू-कश्मीर के बाद राजस्थान में सबसे अधिक दिन नेटबंदी रही है। पिछले 10 सालों में प्रदेश में करीब 79 से अधिक बार सरकार ने नेट पर पाबंदी लगाई। सर्वाधिक बार जयपुर में इंटरनेट बंद रहा। जयपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर संभवतया पहली बार नेटबंदी की गई है। रविवार मध्यरात्रि 12 बजे से सोमवार शाम 7 बजे तक 19 घंटे तक नेट बंद रहा। जानकारों ने अनुसार, राजस्थान में अधिकांश इंटरनेट बंदी कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव, परीक्षा की परिस्थितियों में लागू की गई है। जनवरी 2024 को आरपीएससी परीक्षा को लेकर कई जिलों में नेटबंदी हुई।