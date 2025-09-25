यूनिवर्सिटी की बहानेबाजी, छात्रों के सपनों पर पड़ रही भारी, दीक्षांत समारोह के इंतजार में अटक रही डिग्री

समय पर डिग्री न मिलने की स्थिति में विश्वविद्यालय छात्रों को प्रोविजनल डिग्री जारी करता है। लेकिन कई शैक्षणिक संस्थान और सरकारी भर्तियों में प्रोविजनल डिग्री को मान्यता नहीं दी जाती। इसके कारण कई छात्रों के दाखिले रुक जाते हैं या वे नौकरी के अवसर खो देते हैं। छात्र भव्य माथुर ने बताया, ‘2024 में पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन डिग्री अभी तक नहीं मिली। यूनिवर्सिटी ने दीक्षांत समारोह का इंतजार करने के लिए कहा है।’