Jaipur Airport: देहरादून-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, ये वजह आई सामने, यात्री हुए परेशान

Jaipur Airport: जयपुर: देहरादून से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार, उड़ान संख्या 6E-423 शाम 5:31 बजे देहरादून से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क कर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।