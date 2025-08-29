Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur Airport: देहरादून-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, ये वजह आई सामने, यात्री हुए परेशान

Jaipur Airport: देहरादून से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E-423 को तकनीकी खराबी के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उड़ान शाम 5:31 बजे देहरादून से भरी गई थी और निर्धारित हैदराबाद लैंडिंग समय शाम 7:40 था।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 29, 2025

Dehradun-Hyderabad Indigo Flight
Dehradun-Hyderabad Indigo Flight (Patrika File Photo)

Jaipur Airport: जयपुर: देहरादून से हैदराबाद जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को गुरुवार को जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जानकारी के अनुसार, उड़ान संख्या 6E-423 शाम 5:31 बजे देहरादून से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क कर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।


एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत परमिशन देते हुए फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करने की अनुमति दी। इसके बाद फ्लाइट शाम 7:28 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उतरी। फ्लाइट को हैदराबाद लैंडिंग के लिए निर्धारित समय शाम 7:40 था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वह निर्धारित समय पर उड़ान पूरी नहीं कर सकी।

एयरपोर्ट स्टॉफ फ्लाइट को दुरुस्त करने में जुटे


जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के विशेषज्ञ इंजीनियर और एयरपोर्ट स्टॉफ फ्लाइट को दुरुस्त करने में जुट गए। फिलहाल, फ्लाइट हैदराबाद के लिए उड़ान नहीं भर सकी, जिससे यात्री असुविधा में रहे।


दो फ्लाइट की गई डायवर्ट


वहीं, जयपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम के कारण दो अन्य फ्लाइट भी डायवर्ट की गईं। इनमें अकासा एयरलाइंस की पुणे से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट QP-1510 और एयर इंडिया की मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट AI-2493 शामिल हैं। दोनों फ्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड नहीं कर पाईं और जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दी गईं।

यात्री हुए चिंतित


इस घटना के कारण यात्रियों में असुविधा और चिंता देखने को मिली, लेकिन किसी को चोट या गंभीर परेशानी नहीं हुई। एयरलाइंस और एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

Published on:

29 Aug 2025 10:03 am

Jaipur Airport: देहरादून-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, ये वजह आई सामने, यात्री हुए परेशान

