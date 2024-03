Rajasthan : वैट की कीमतों में कटौती नहीं हुई तो 10 मार्च से हड़ताल पर जाएंगे पेट्रोल पंप संचालक

डीलर एसोसिएशन ने कहा कि राजस्थान में वैट पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है। डीलर्स का कहना है कि राज्य सरकार लंबे समय से वैट में कटौती नहीं कर रही है। साथ ही कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके चलते सभी पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

Petrol Pump Operators In Rajasthan To Go On Strike From March 10 : राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालक 10 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (आरपीडीवाईए) ने हड़ताल का आह्वान किया है। डीलर एसोसिएशन ने कहा कि राजस्थान में वैट पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर देश में सबसे अधिक वैट क्रमश: 31.04 और 19.30 फीसदी वसूला जाता है। डीलर्स का कहना है कि राज्य सरकार लंबे समय से वैट में कटौती नहीं कर रही है। साथ ही डीलर्स का कहना है कि कमीशन में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसके चलते सभी पंप संचालकों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।