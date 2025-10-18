Rajasthan: अवैध बसों के संचालन पर डिप्टी सीएम और सचिव नहीं दे पाए जवाब, गिनाने लगे विभाग की उपलब्धियां

A. विभाग ने प्रदेश में विशेष जांच अभियान के तहत दो दिन में 1400 बसों की जांच की है। 213 अवैध बसों को जब्त किया और 594 बसों के चालान बनाए हैं।

A. प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गए कार्मिकों को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

A. राज्य सरकार की जिम्मेदारी नीतिगत और निगरानी की है। जिसे पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। हर घटना के बाद केवल जांच की जाती है और व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाए जाते हैं।