डिप्टी CM दिया कुमारी ने जयपुर में सैनिकों को बांधी राखी, बोलीं- ‘जवानों का बलिदान और समर्पण, हमारे लिए सर्वोपरि’

Rajasthan Politics: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमांड मुख्यालय में सैनिकों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, अधिकारियों व जवानों को रक्षासूत्र बांधा। साथ ही उन्होंने राष्ट्र रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों की दीर्घायु और सुरक्षा की कामना की।