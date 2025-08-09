डिप्टी CM दिया कुमारी ने जयपुर में सैनिकों को बांधी राखी, बोलीं- ‘जवानों का बलिदान और समर्पण, हमारे लिए सर्वोपरि’

Rajasthan Politics: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमांड मुख्यालय में सैनिकों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, अधिकारियों व जवानों को रक्षासूत्र बांधा। साथ ही उन्होंने राष्ट्र रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों की दीर्घायु और सुरक्षा की कामना की।
इस कार्यक्रम के दौरान दिया कुमारी ने कहा कि जो बलिदान और समर्पण हमारे जवान करते हैं, वह सर्वोपरि हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अनेक अवसरों पर हमारे सैनिकों के बीच त्योहार मनाते हैं और उनसे ही मैंने यह प्रेरणा ली है।
उन्होंने X पोस्ट कर लिखा कि 'आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमांड मुख्यालय में आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम एवं अधिकारियों व जवानों को बहनों के साथ रक्षासूत्र बांधकर राष्ट्र रक्षा में समर्पित हमारे वीर सैनिकों की दीर्घायु और सुरक्षा की कामना की।
इस शुभ अवसर पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ एवं ‘ऑपरेशन महादेव’ के सफल क्रियान्वयन हेतु हमारे बहादुर सैनिक भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ प्रेषित की गई।
रक्षाबंधन का यह पर्व न केवल भाई-बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का भी एक अनुपम अवसर है, जो दिन-रात हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।'