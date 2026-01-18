Development Projects: ‘राज उन्नति’ की पहली बैठक में 2,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के विकास को मिली नई गति

Smart Infrastructure: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘राज उन्नति’ की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं और 2 योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोताही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को आमजन की परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। लंबित मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने भूमि आवंटन से जुड़ी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर निविदाएं जारी करने के निर्देश भी दिए।