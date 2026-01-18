Development Projects: ‘राज उन्नति’ की पहली बैठक में 2,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के विकास को मिली नई गति

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Smart Infrastructure: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ‘राज उन्नति’ की प्रथम बैठक आयोजित हुई। बैठक में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं और 2 योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोताही बरतने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को आमजन की परिवेदनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। लंबित मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया। उन्होंने भूमि आवंटन से जुड़ी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर निविदाएं जारी करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में पीएम सूर्यघर योजना को गति देने, जले हुए ट्रांसफॉर्मरों को तय समय सीमा में बदलने, विशेष योग्यजन पेंशन और पालनहार योजना के सत्यापन को शत-प्रतिशत पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं, हीरापुरा बस टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही अजमेर-चंदेरिया ब्रॉडगेज दोहरीकरण परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण शीघ्र पूरा करने, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, एफएसटीपी, खेल स्टेडियम, उप जिला चिकित्सालय और बालिका सैनिक स्कूलों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के परिवादियों से फीडबैक लेकर अधिकारियों को सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया।
|क्रमांक
|समीक्षा बिंदु
|मुख्य विवरण
|1
|बैठक का आयोजन
|‘राज उन्नति’ की पहली बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
|2
|परियोजनाओं की समीक्षा
|2,000 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं एवं 2 योजनाओं की समीक्षा की गई।
|3
|क्रियान्वयन की समय-सीमा
|सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।
|4
|अनुशासन निर्देश
|लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
|5
|जन शिकायत निस्तारण
|आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान पर फोकस किया गया।
|6
|भूमि एवं निविदा प्रक्रिया
|भूमि आवंटन और टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के आदेश दिए गए।
|7
|पीएम सूर्यघर योजना
|योजना को गति देने हेतु ठोस रणनीति पर चर्चा की गई।
|8
|विद्युत व्यवस्था सुधार
|खराब ट्रांसफॉर्मरों को तय समय-सीमा में बदलने के निर्देश।
|9
|हीरापुरा बस टर्मिनल
|बस टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के निर्देश।
|10
|संपर्क हेल्पलाइन
|राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग