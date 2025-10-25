डीजीपी राजीव शर्मा ने ली हाईलेवल बैठक, गैंग-हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश

डीजीपी राजीव शर्मा ने बैठक में साफ तौर पर कहा कि राजस्थान पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने राज्यभर के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि अपराधी तत्वों को समाज में अपनी जड़ें जमाने का मौका न मिले। इस दौरान, उन्होंने यह भी कहा कि संगठित अपराधों में लिप्त अपराधियों को उनकी संपत्ति जब्त करने, वित्तीय स्रोतों पर प्रहार करने और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।