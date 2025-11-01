डीजीपी राजीव शर्मा खुद दौड़े पुलिसकर्मियों के साथ, जयपुर में गूंजा एकता का संदेश

जयपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ (राष्ट्रीय एकता दौड़) में डीजीपी राजीव शर्मा खुद पुलिसकर्मियों और नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़े। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। दौड़ के दौरान हर ओर देशभक्ति और एकता का उत्साह नजर आया।
गांधी सर्किल से प्रारंभ होकर बिड़ला मंदिर, रामबाग और अंबेडकर सर्किल से गुजरती हुई यह दौड़ अमर जवान ज्योति पर संपन्न हुई, जहां एकता और अखंडता के जयघोष गूंज उठे।
इस दौड़ का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जागरूकता और गर्व की भावना उत्पन्न करना था। जयपुर की सड़कों पर दौड़ते हुए पुलिसकर्मियों और युवाओं का उत्साह पूरे शहर के लिए प्रेरणास्रोत बन गया।
दौड़ के सफल समापन के बाद पुलिस मुख्यालय में विशेष शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।
इस अवसर पर डीजीपी श्री राजीव शर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई।
कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हवा सिंह घुमरिया, बीजू जॉर्ज जोसेफ, रूपिंदर सिंह, भूपेंद्र साहू, बी.एल. मीणा तथा पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में देश की संप्रभुता, अखंडता और भाईचारे को सशक्त बनाए रखने का संकल्प लिया।
