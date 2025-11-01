Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

डीजीपी राजीव शर्मा खुद दौड़े पुलिसकर्मियों के साथ, जयपुर में गूंजा एकता का संदेश

‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ (राष्ट्रीय एकता दौड़) में डीजीपी राजीव शर्मा खुद पुलिसकर्मियों और नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़े।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

Nov 01, 2025

जयपुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राजधानी जयपुर में राष्ट्रीय एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प के साथ आयोजित ‘रन फॉर यूनिटी’ (राष्ट्रीय एकता दौड़) में डीजीपी राजीव शर्मा खुद पुलिसकर्मियों और नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़े। उनके साथ वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। दौड़ के दौरान हर ओर देशभक्ति और एकता का उत्साह नजर आया।

गांधी सर्किल से प्रारंभ होकर बिड़ला मंदिर, रामबाग और अंबेडकर सर्किल से गुजरती हुई यह दौड़ अमर जवान ज्योति पर संपन्न हुई, जहां एकता और अखंडता के जयघोष गूंज उठे।

इस दौड़ का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जागरूकता और गर्व की भावना उत्पन्न करना था। जयपुर की सड़कों पर दौड़ते हुए पुलिसकर्मियों और युवाओं का उत्साह पूरे शहर के लिए प्रेरणास्रोत बन गया।

पुलिस मुख्यालय में राष्ट्रीय एकता की शपथ

दौड़ के सफल समापन के बाद पुलिस मुख्यालय में विशेष शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।
इस अवसर पर डीजीपी श्री राजीव शर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस हवा सिंह घुमरिया, बीजू जॉर्ज जोसेफ, रूपिंदर सिंह, भूपेंद्र साहू, बी.एल. मीणा तथा पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में देश की संप्रभुता, अखंडता और भाईचारे को सशक्त बनाए रखने का संकल्प लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 04:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / डीजीपी राजीव शर्मा खुद दौड़े पुलिसकर्मियों के साथ, जयपुर में गूंजा एकता का संदेश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert Today: राजस्थान में 2, 3 से 4 नवम्बर को भी होगी बारिश, 5 नवम्बर से मौसम रहेगा शुष्क

जयपुर

Farmers Welfare: सहकारिता में नई क्रांति, जानिए कैसे 8.90 लाख लोगों ने बदली राजस्थान की तस्वीर

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Solar Energy: किसानों को मिलेगा दिन में बिजली का लाभ, 9.28 मेगावाट क्षमता के प्लांट शुरू

जयपुर

जयपुर: निजी स्कूल की छत से गिर कर छात्रा की मौत, प्रबंधन ने मिटाए सबूत; बेसुध हुए माता-पिता

Jaipur School
जयपुर

Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में 2-3-4 नवंबर को झमाझम बारिश का IMD अलर्ट, 5 नवंबर से फिर पलटेगा मौसम

Weather Update IMD Prediction 2-3-4 November Rajasthan these districts heavy rain 5 November weather change again
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.