23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Digital Governance: राजस्थान संपर्क पोर्टल की नई डिजिटल पहल, अब शिकायत की कार्रवाई रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगी

Digital Governance: अब शिकायत के निस्तारण के बाद उसकी एटीआर (Action Taken Report) सीधे शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों को बार-बार पोर्टल लॉगिन करने या कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 23, 2026

Rajasthan Cabinet Meeting

CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

Rajasthan Sampark Portal: जयपुर. राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा और शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर एक नई डिजिटल सुविधा शुरू की है। अब शिकायत के निस्तारण के बाद उसकी एटीआर (Action Taken Report) सीधे शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे लोगों को बार-बार पोर्टल लॉगिन करने या कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

जन अभियोग निराकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार के अनुसार, शिकायत निस्तारित होते ही संबंधित एटीआर का लिंक शिकायतकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भेजा जाएगा। इससे नागरिक यह स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि उनकी शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और किस स्तर पर समाधान हुआ है। यह सुविधा खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और तकनीकी जानकारी कम रखने वाले नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।

नई व्यवस्था के तहत शिकायतकर्ता व्हाट्सएप के माध्यम से ही फीडबैक भी दे सकेगा। इससे प्रशासन को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी और जवाबदेही भी मजबूत होगी। डिजिटल दस्तावेज के रूप में एटीआर मिलने से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और भविष्य में संदर्भ के लिए आसानी से उपलब्ध होगा।

सरकार का उद्देश्य नागरिकों को तेज, सरल और भरोसेमंद सेवा प्रदान करना है। यह पहल ई-गवर्नेंस को मजबूती देने के साथ-साथ जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि शिकायत दर्ज करते समय अपना मोबाइल नंबर सही दर्ज करें ताकि इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 04:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Digital Governance: राजस्थान संपर्क पोर्टल की नई डिजिटल पहल, अब शिकायत की कार्रवाई रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

योगी मॉडल पर राजस्थान पुलिस…जयपुर में हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा का अवैध मकान ध्वस्त

जयपुर

राजस्थान में 49,883 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, युवाओं को मिलेंगी 13 हजार से ज्यादा नौकरियां

जयपुर

Traffic Index-2025: बेंगलूरु दुनिया का दूसरा सबसे जामग्रस्त शहर, जानिए जयपुर किस नंबर पर?

Traffic jam
जयपुर

Weather Update 23 January: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, 26-27 जनवरी को बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

rajasthan weather update
जयपुर

एसएमएस में पॉयजन डिटेक्शन लैब शुरू, ज़हरीले मामलों में मिलेगा त्वरित इलाज

Jaipur SMS Hospital
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.