Digital Governance: राजस्थान संपर्क पोर्टल की नई डिजिटल पहल, अब शिकायत की कार्रवाई रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप पर मिलेगी

जन अभियोग निराकरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार के अनुसार, शिकायत निस्तारित होते ही संबंधित एटीआर का लिंक शिकायतकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भेजा जाएगा। इससे नागरिक यह स्पष्ट रूप से देख सकेंगे कि उनकी शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और किस स्तर पर समाधान हुआ है। यह सुविधा खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और तकनीकी जानकारी कम रखने वाले नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।