Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

बच्चों को बांटे कपड़े, फल व पूजन सामग्री, सारस्वत ने कहा: वंचितों संग खुशियां बांटना ही असली त्योहार

बच्चों को नए कपड़े, फल, मिठाइयां, पूजन सामग्री और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Oct 20, 2025

जयपुर। दीपावली के अवसर पर वूमेन्स एम्पावरमेंट एंड सोसायटी वेलफेयर संस्था की ओर से त्रिवेणी नगर स्थित कच्ची बस्ती और घुमंतू समुदाय के बच्चों के बीच विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था की ओर से बच्चों को नए कपड़े, फल, मिठाइयां, पूजन सामग्री और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में संस्था की संस्थापक एवं निदेशक सुशीला सारस्वत, अध्यक्ष अंशु गर्ग, कोषाध्यक्ष महेश सारस्वत सहित कई सदस्य मौजूद रहे।

सुशीला सारस्वत ने बताया कि दीपावली सिर्फ अपने घरों को सजाने और खुशियां मनाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह जरूरतमंदों के साथ आनंद और प्रेम साझा करने का भी प्रतीक है। संस्था का उद्देश्य समाज के उस वर्ग तक खुशियां पहुंचाना है, जो अक्सर इन त्योहारों की चकाचौंध से दूर रह जाता है।

कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखने लायक थी। उन्हें कपड़े और फल मिलते ही उत्साह झलक उठा। संस्था की टीम ने उनके साथ दीप जलाकर और मिठाइयां बांटकर दिवाली का आनंद साझा किया। सुशीला सारस्वत ने कहा कि समाज में ऐसे कार्यों से न केवल जरूरतमंदों की मदद होती है, बल्कि एकता और मानवता का संदेश भी फैलता है।

ये भी पढ़ें

SMS HOSPITAL : रिश्वत केस में फंसते जा रहे डॉ मनीष अग्रवाल, विभागीय लोग बता रहें घोटाले, ACB ले रहीं जानकारी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बच्चों को बांटे कपड़े, फल व पूजन सामग्री, सारस्वत ने कहा: वंचितों संग खुशियां बांटना ही असली त्योहार

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Gov. दे रही 10 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर, एक लाख 86 हजार परिवारों को मिले 933 करोड़, ऐसे मिलेगा फायदा

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan Police : ‘नव विधान’ प्रदर्शनी ने जीता लोगों का दिल, कानून और तकनीक का अद्भुत संगम

जयपुर

कर्पूर चन्द्र कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष : सत्ता से दोस्ती पत्रकारिता को बीमार करने वाली

Karpoor-Chandra-Kulish
ओपिनियन

PICS: पूरी दुनिया में मशहूर जयपुर की रोशनी देखने उमड़े लोग, आकर्षक झांकियां बनीं सेल्फी प्वाइंट

Jaipur Diwali Lighting PICS 2025
जयपुर

अंता उपचुनाव: नरेश मीणा की एंट्री ने मुकाबला बनाया दिलचस्प, पंचायत-निकाय चुनावों की दिशा होगी तय

Morpal-Suman-Naresh-Meena-Pramod-Jain-Bhaiya
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.