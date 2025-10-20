बच्चों को बांटे कपड़े, फल व पूजन सामग्री, सारस्वत ने कहा: वंचितों संग खुशियां बांटना ही असली त्योहार

जयपुर। दीपावली के अवसर पर वूमेन्स एम्पावरमेंट एंड सोसायटी वेलफेयर संस्था की ओर से त्रिवेणी नगर स्थित कच्ची बस्ती और घुमंतू समुदाय के बच्चों के बीच विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्था की ओर से बच्चों को नए कपड़े, फल, मिठाइयां, पूजन सामग्री और अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में संस्था की संस्थापक एवं निदेशक सुशीला सारस्वत, अध्यक्ष अंशु गर्ग, कोषाध्यक्ष महेश सारस्वत सहित कई सदस्य मौजूद रहे।