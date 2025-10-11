Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

दिवाली से पहले एक बड़ी अच्छी खबर, मनरेगा में देश में सबसे अधिक रोजगार देने में राजस्थान अव्वल

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2024–25 के तहत देश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान अव्वल है। अन्य 6 राज्यों के बारे में भी जानें।

2 min read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 11, 2025

Diwali Big Good News Rajasthan Tops in providing maximum employment under MNREGA in country

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2024-25 के तहत देश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान ने कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में राजस्थान ने 36.4 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार सृजित किया है। राजस्थान की यह यह उपलब्धि यह भी दर्शाती है कि मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में कितना प्रभावी साबित हो रहा है। भारतीय सांख्यिकी (INDIA STATISTICS) के जारी आंकड़ों से इसका खुलाासा हुआ है।

राजस्थान
2022-23 - 35.61 करोड़ मानव दिवस सृजित
2021-22 - 42.42 करोड़
2020-21 - 46.05 करोड़
2019-20 - 32.86 करोड़
(मनरेगा एमआईएस रिपोर्ट)

देश में दूसरा नम्बर उत्तर प्रदेश

मनरेगा (MGNREGA) यानि की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत साल 2005 में की गई थी। इस योजना को यूपीए सरकार 2005 में लेकर आई थी। तब से यह लगातार अपने लक्ष्य में सफल हो रही है। आंकड़ों के अनुसार इसके बाद देश में दूसरा नम्बर उत्तर प्रदेश का आता है। जिसने 34.7 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित किए हैं। 32.2 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजन के साथ पश्चिम बंगाल तीसरे नम्बर पर विराजमान है।

इन राज्यों ने भी किया बढ़िया प्रदर्शन

आंकड़ों के अनुसार इसके बाद मध्य प्रदेश 31.8 करोड़, बिहार 28.5 करोड़, ओडिशा 24.3 करोड़ और छत्तीसगढ़ 21.6 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजन के साथ इन राज्यों ने शानदार प्रदर्शन किया है।

राजस्थान में मनरेगा की मजदूरी ₹266 प्रति दिन

राजस्थान में मनरेगा की मजदूरी ₹266 प्रतिदिन है। यह 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2023-24 में मजदूरी की दरों में सबसे अधिक बढ़ोतरी राजस्थान में की गई थी। इस बढ़ोतरी के बाद वर्ष 2023-24 में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपए हो गई थी। वर्ष 2022-23 में 231 रुपए मनरेगा मजदूरी थी।

मनरेगा क्या है जानें?

मनरेगा (MGNREGA) यानि की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत साल 2005 में की गई थी। इस योजना को यूपीए सरकार 2005 में लेकर आई थी। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह रोजगार गारंटी योजना हैं और इसके तहत सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय करती है, जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काम पर रखा जाता है। इसमें तालाब, गड्ढे खोदने, नालियां बनाने आदि काम शामिल होते हैं। इसमें सालभर में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष परिसिथतियां भी हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 : कुल 86,000 करोड़ रुपए का बजट

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत कुल 86,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया था। यह बजट अनुमान के स्तर पर योजना के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन था। वहीं राजस्थान सरकार ने मनरेगा के लिए अलग से कोई विशिष्ट राशि आवंटित नहीं की है, बल्कि पूरे ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए ₹20,233.86 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसमें मनरेगा के लिए ₹5,018.46 करोड़ शामिल हैं। यह आवंटन भारत सरकार के राष्ट्रीय मनरेगा बजट (2024-25 के लिए ₹86,000 करोड़) का हिस्सा है।
ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट - ₹20,233.86 करोड़।
मनरेगा के लिए आवंटित राशि - ₹5,018.46 करोड़।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, दिवंगत कार्मिक के आश्रित माता-पिता की पेंशन 20 प्रतिशत बढ़ी
जयपुर
Rajasthan Government Gave Diwali Big Gift Deceased Personnel Dependent Parents Pension has been increased by 20 percent

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दिवाली से पहले एक बड़ी अच्छी खबर, मनरेगा में देश में सबसे अधिक रोजगार देने में राजस्थान अव्वल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Guest Editor- सच्ची कहानियों को कैमरे की नजरों से कहना ही मेरा धर्म-मयूरिका

Mayurica Biswaas
Interview

Muhana Mandi : थोक मंडी में ​भिंडी हुई महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते, आलू-प्याज आज स्थिर

जयपुर

Rajasthan: सहकारी समितियां होंगी मजबूत, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा निर्णय; 24 साल पुराने कानून में होगा बदलाव

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan Weather: बारिश तंत्र ने बदला मौसम चक्र, नवंबर में शीतलहर- मावठ की दस्तक! अक्टूबर में ही रात में लुढ़का पारा

जयपुर

दिवाली पर इस बार क्या है खास… सिर्फ इतने रुपए में मिल रहा है IPL में चलने वाला खास हवाई पटाखा

Diwali fireworks
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.