Sms Hospital Jaipur: डॉक्टरों की वीआरएस के लिए कतार, सीनियर फैकल्टी भी नौकरी छोड़ने की तैयारी में

सूत्रों के अनुसार, प्रदेशभर में हाल के महीनों में ऐसे दर्जनभर से अधिक आवेदन आए हैं, जिनमें कई डॉक्टर 25 से 30 वर्ष की सेवा के बाद सरकारी व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ चिकित्सकों का कहना है कि लगातार बढ़ते प्रशासनिक दबाव, मरीजों की बढ़ती संया और सीमित संसाधनों के कारण पेशेवर कामकाज का संतुलन बिगड़ गया है। वहीं, कई वरिष्ठ डॉक्टरों का मानना है कि सरकारी सेवा में अब पहले जैसा ‘पेशेवर संतोष’ नहीं बचा।