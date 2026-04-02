जयपुर में कुत्ते के साथ क्रूरता, बेरहमी से टांग पकड़कर गाड़ी में फेंका, निगम ने फर्म को थमा दी नोटिस

निगम द्वारा जारी नोटिस में केवल इसी घटना का जिक्र नहीं है, बल्कि फर्म की पुरानी लापरवाहियों को भी आधार बनाया गया है। नोटिस के अनुसार, इस फर्म ने पहले भी कानोता क्षेत्र में आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की थी, जो निविदा की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन था। निगम ने स्पष्ट किया है कि बार-बार नियमों की अनदेखी और पशुओं के प्रति ऐसा हिंसक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।