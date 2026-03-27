राजस्थान में बदलेंगे बिजनेस के नियम, छोटे उद्योगों को मिलेगी बड़ी राहत; भजनलाल सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

कारोबारियों के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं को खत्म कर काम को आसान और तेज बनाना है। नए सुधारों में भरोसे पर आधारित सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे उद्योग बिना देरी शुरू हो सकें। इन बदलावों से निवेश बढ़ेगा, छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी और राज्य में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

-सुरेश ओला, आयुक्त, उद्योग विभाग