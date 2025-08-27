डोटासरा ने बीजेपी MLA को कहा- ‘धन्यवाद’, VIDEO वायरल होने के बाद फिर सुर्खियों में आई नौक्षम चौधरी

डोटासरा ने आगे कहा कि 'क्योंकि भाजपा ने इसे अपनी परंपरा बना लिया तो सरकार बदलते ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाना सामान्य हो जाएगा। जिससे लोकतंत्र का पूरा ढांचा ढह सकता है और जनता के वोट की कोई कीमत नहीं बचेगी। क्या भाजपा के लिए कानून और संविधान का अब कोई महत्व नहीं रह गया है? क्या भाजपा नेताओं को लगता है कि वह हमेशा सत्ता में रहेंगे? भाजपा नेताओं को सोचना चाहिए कि 3 साल बाद सरकार बदलेगी तब उनकी स्थिति क्या होगी?