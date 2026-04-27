Rajasthan Politics : किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने शेयर किए ‘थ्रो बैक’ वीडियो, जानें क्यों दोनों दिग्गजों को अचानक याद आई अपनी पुरानी हुंकार?

Dr Kirodi Lal Meena and Hanuman Beniwal - File PIC
राजस्थान की राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। आज सोशल मीडिया पर दो ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने एक बार फिर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक 'गौ संरक्षण' की बहस को तेज कर दिया है। ये वीडियो हैं, भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के। दोनों नेताओं ने अपने-अपने फेसबुक और एक्स (ट्विटर) हैंडल पर संसद में दिए गए पुराने भाषणों के अंश साझा किए हैं।
खास बात यह है कि दोनों ही वीडियो में 'गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा' देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है, जो राजस्थान के ग्रामीण और धार्मिक मतदाताओं के बीच एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है।
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने 6 दिसंबर 2023 का अपना राज्यसभा का वीडियो साझा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा:
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 2 अगस्त 2022 का अपना लोकसभा वीडियो शेयर कर सीधे सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। बेनीवाल ने अपनी पोस्ट में वीर तेजाजी महाराज का जिक्र करते हुए लिखा:
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इन पुराने वीडियो को अब शेयर करने के पीछे कई बड़े संकेत हैं:
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