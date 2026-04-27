Rajasthan Politics : किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल ने शेयर किए ‘थ्रो बैक’ वीडियो, जानें क्यों दोनों दिग्गजों को अचानक याद आई अपनी पुरानी हुंकार?

राजस्थान की राजनीति में कब क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। आज सोशल मीडिया पर दो ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने एक बार फिर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक 'गौ संरक्षण' की बहस को तेज कर दिया है। ये वीडियो हैं, भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के। दोनों नेताओं ने अपने-अपने फेसबुक और एक्स (ट्विटर) हैंडल पर संसद में दिए गए पुराने भाषणों के अंश साझा किए हैं।



खास बात यह है कि दोनों ही वीडियो में 'गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा' देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है, जो राजस्थान के ग्रामीण और धार्मिक मतदाताओं के बीच एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है।