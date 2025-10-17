Good News: राजस्थान में यहां शुरू हुआ ऑर्गेनिक फूड मार्केट, हफ्ते में शनिवार-रविवार को कर सकेंगे शॉपिंग

ऑर्गेनिक फूड मार्केट की फोटो: पत्रिका
Organic Food Market In Jaipur: जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में गुरुवार को ऑर्गेनिक फूड मार्केट शुरू हुआ जहां हर शनिवार और रविवार को आमजन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। मार्केट का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने किया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है।
ऑर्गेनिक फूड मार्केट में 10 दुकानें लगाई गई हैं। इसमें जैविक सब्जियां व फलों के साथ लोगों को गेहूं, बाजरा, मक्का आदि का आटा व दलिया, आंवला कैंडी और मुरब्बा, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गेहूं आदि अनाज खरीद सकेंगे। ये सब एक किलो, आधा किलो के पैकेट में उपलब्ध हैं।
इसके अलावा जैविक मसाला, ड्राइफ्रूट्स, तिल व सरसों का तेल और गुड़िया शक्कर व खांड का बूरा भी उपलब्ध हो सकेगा। बाजार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। फुलेरा के तेजपुरा से आए रामजीलाल ने बताया कि वे कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग ने ऑर्गेनिक फूड मार्केट में जैविक उत्पादकों को निशुल्क स्थान उपलब्ध कराया है।
कृषि एवं उद्यानिकी सचिव राजन विशाल ने कहा कि प्रायोगिक आधार पर ऑर्गेनिक मार्केट शुरू किया गया है। अगर प्रयोग सफल रहा तो राजस्थान के बाकी शहरों में भी इसे खोला जाएगा।
