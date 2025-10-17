Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: राजस्थान में यहां शुरू हुआ ऑर्गेनिक फूड मार्केट, हफ्ते में शनिवार-रविवार को कर सकेंगे शॉपिंग

ऑर्गेनिक फूड मार्केट में 10 दुकानें लगाई गई हैं। इसमें जैविक सब्जियां व फलों के साथ लोगों को गेहूं, बाजरा, मक्का आदि का आटा व दलिया, आंवला कैंडी और मुरब्बा, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गेहूं आदि अनाज खरीद सकेंगे। ये सब एक किलो, आधा किलो के पैकेट में उपलब्ध हैं।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 17, 2025

ऑर्गेनिक फूड मार्केट की फोटो: पत्रिका

Organic Food Market In Jaipur: जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में गुरुवार को ऑर्गेनिक फूड मार्केट शुरू हुआ जहां हर शनिवार और रविवार को आमजन ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। मार्केट का उद्घाटन कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने किया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक फूड मार्केट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है।

ऑर्गेनिक फूड मार्केट में 10 दुकानें लगाई गई हैं। इसमें जैविक सब्जियां व फलों के साथ लोगों को गेहूं, बाजरा, मक्का आदि का आटा व दलिया, आंवला कैंडी और मुरब्बा, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गेहूं आदि अनाज खरीद सकेंगे। ये सब एक किलो, आधा किलो के पैकेट में उपलब्ध हैं।

इसके अलावा जैविक मसाला, ड्राइफ्रूट्स, तिल व सरसों का तेल और गुड़िया शक्कर व खांड का बूरा भी उपलब्ध हो सकेगा। बाजार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। फुलेरा के तेजपुरा से आए रामजीलाल ने बताया कि वे कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग ने ऑर्गेनिक फूड मार्केट में जैविक उत्पादकों को निशुल्क स्थान उपलब्ध कराया है।

कृषि एवं उद्यानिकी सचिव राजन विशाल ने कहा कि प्रायोगिक आधार पर ऑर्गेनिक मार्केट शुरू किया गया है। अगर प्रयोग सफल रहा तो राजस्थान के बाकी शहरों में भी इसे खोला जाएगा।

ये भी पढ़ें

Jaipur Diwali Festival: खरीदारी करने बाजार आएं, कहां क्या है खास, यों बच सकते हैं परेशानी से
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 10:35 am

Published on:

17 Oct 2025 10:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान में यहां शुरू हुआ ऑर्गेनिक फूड मार्केट, हफ्ते में शनिवार-रविवार को कर सकेंगे शॉपिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur : जयपुर में सीएनजी पंपिंग स्टेशन पर धमाका, वॉल्व से हुआ गैस का रिसाव, दहशत में आई कई कॉलोनियां

Jaipur CNG pumping station Explosion gas leaks from valve several colonies panic
जयपुर

चलती ट्रेन में सोने के जेवर चोरी, महिला कोटा से आ रही थी जयपुर, बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

एआई से बनाई गई तस्वीर..
जयपुर

JDA big action: जयपुर में 5 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण, दो अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

JDA big action
जयपुर

Jaipur Diwali Festival: खरीदारी करने बाजार आएं, कहां क्या है खास, यों बच सकते हैं परेशानी से

जयपुर

Jaipur Traffic : दिवाली पर जयपुर पुलिस का बड़ा प्लान, 4 दिन 10 हजार ई-रिक्शा परकोटे से होंगे OUT, तैयार किया नया रूट मैप

Jaipur Traffic Police big plan Diwali 10,000 e-rickshaws out of wall for 4 days a new route map has been prepared
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.