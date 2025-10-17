Good News: राजस्थान में यहां शुरू हुआ ऑर्गेनिक फूड मार्केट, हफ्ते में शनिवार-रविवार को कर सकेंगे शॉपिंग

इसके अलावा जैविक मसाला, ड्राइफ्रूट्स, तिल व सरसों का तेल और गुड़िया शक्कर व खांड का बूरा भी उपलब्ध हो सकेगा। बाजार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। फुलेरा के तेजपुरा से आए रामजीलाल ने बताया कि वे कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग ने ऑर्गेनिक फूड मार्केट में जैविक उत्पादकों को निशुल्क स्थान उपलब्ध कराया है।