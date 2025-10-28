Jaipur Dravyavati River: गाद में दबी ‘जयपुर की साबरमती’ की उम्मीद, 1400 करोड़ रुपए फूंककर जेडीए देख रहा तमाशा

सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों से निकलने वाला रंगाई-छपाई का केमिकल युक्त पानी अब भी सीधे नदी में जा रहा है। सांगानेर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चालू होने के बाद भी द्रव्यवती नदी में केमिकल युक्त पानी जा रहा है। इससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। सभी इकाइयों को 30 जून तक जोड़ना था, लेकिन अब सभी इकाइयां सीईटीपी से नहीं जुड़ पाई हैं। छह वर्ष बाद सीईटीपी को जून में शुरू किया गया। इससे पहले राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल व जेडीए ने करीब 11 करोड़ रुपए में क्षेत्र में ट्रंक लाइन डाली। इस सीईटीपी से रंगाई-छपाई की 892 इकाइयों को जोड़ना है, लेकिन करीब 600 इकाइयां ही सीईटीपी से जुड़ पाई हैं।