Jaipur: बीसलपुर सिस्टम ठप होने से पेयजल संकट, 2 दिन नहीं आएगा पानी, 31 मार्च सुबह मिलेगा पानी, जानें पूरा शेड्यूल

मिली जानकारी के अनुसार लाइन में लीकेज बीते एक साल से था और इंजीनियरों के अनुसार रोजाना 50 लाख लीटर पानी यानी 37 हजार लोगों के हिस्से का पानी बर्बाद हो रहा था। लेकिन लाइन के रखरखाव पर प्रतिमाह 35 लाख रुपए का भुगतान उठा रही फर्म भी चुप्पी साधे बैठी थी। पाइप लाइन में संभावित बड़े लीकेज को रोकने और वर्तमान में हुए लीकेज को ठीक करने के लिए शटडाउन लेना बेहद जरूरी हो गया। जिसके कारण जयपुर शहर में शनिवार रात 8 बजे से रविवार रात 8 बजे तक शटडाउन रहेगा। हालांकि ​जलदाय अधिकारियों ने समय से पूर्व काम पूरा होने पर बीसलपुर से जयपुर को सप्लाई शुरू करने की बात कही है।