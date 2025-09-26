दिल्ली रोड पर जाएं तो संभलकर, हाईवे पर कैमरे लगने शुरू, रोज नियम तोड़ने वाले 3200+ वाहनों के हो रहे चालान

Jaipur News: यदि आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो वाहन संभलकर और नियमानुसार ही चलाएं, क्योंकि इन दिनों पुलिस की नजर लापरवाह वाहन चालकों पर है। दिल्ली रोड पर चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 125 किलोमीटर दूरी में रोज 3200 से अधिक वाहन चालकों के चालान किए जा रहे हैं।
जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर ग्रामीण व कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 6 सितंबर से अब तक करीब 60 हजार से अधिक वाहन चालकों के चालान किए जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक लापरवाह वाहन चालक लेन सिस्टम का उल्लंघन करने वाले शामिल हैं। वहीं दिल्ली रोड पर एमटीएस कैमरे लगने शुरू हो गए हैं। कैमरों से भी लापरवाह वाहन चालकों पर नजर रखी जाएगी।
हाईवे पर वाहन खड़ा कर खुद और दूसरों की जान खतरे में डालने वाले वाहन चालकों की संया भी अधिक है। आईजी ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के ई-चालान किए जा रहे हैं। वाहन मालिक ई-चालान के जरिए जुर्माना राशि जमा करवा सकते हैं।
दिल्ली रोड पर शुरुआत में चंदवाजी से शाहजहांपुर तक 12 थाना क्षेत्रों में 12 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद हाईवे पर लापरवाह वाहन चालकों पर नजर रखने के लिए 60 कैमरे लगाए जाएंगे।