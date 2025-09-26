दिल्ली रोड पर जाएं तो संभलकर, हाईवे पर कैमरे लगने शुरू, रोज नियम तोड़ने वाले 3200+ वाहनों के हो रहे चालान

जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर ग्रामीण व कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 6 सितंबर से अब तक करीब 60 हजार से अधिक वाहन चालकों के चालान किए जा चुके हैं। इनमें सबसे अधिक लापरवाह वाहन चालक लेन सिस्टम का उल्लंघन करने वाले शामिल हैं। वहीं दिल्ली रोड पर एमटीएस कैमरे लगने शुरू हो गए हैं। कैमरों से भी लापरवाह वाहन चालकों पर नजर रखी जाएगी।