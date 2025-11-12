जयपुर में बस के नीचे आकर कॉलेज छात्रा की दर्दनाक मौत, राजस्थान रोडवेज ने लिया बड़ा एक्शन

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका
RSRTC Action After Student Death: जयपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) ने सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। निगम ने कहा कि 'हादसे के लिए जिम्मेदार बस ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग को लेटर लिखेंगे। साथ ही जिस एजेंसी ने इस ड्राइवर को रखा था उसे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है।'
ड्राइवरों को समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे पिछले कुछ सालों में सड़क हादसों की दर में भी कमी आई है। 2024-25 में निगम की बसों से जुड़ी दुर्घटनाओं में 19% की कमी आई और मृत्यु दर में 33% की गिरावट आई है।
जयपुर के पृथ्वीराज मार्ग स्थित सेंट्रल पार्क के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जिसमें तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी सवार 23 साल की तनवी चांवरिया को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तनवी सड़क पर गिर गई और बस के पहिए के नीचे आ गई जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका कनोडिया कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थीं और ऑनलाइन कैब बुक करके घर लौट रही थी।
