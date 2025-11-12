Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में बस के नीचे आकर कॉलेज छात्रा की दर्दनाक मौत, राजस्थान रोडवेज ने लिया बड़ा एक्शन

Roadways Bus Hit College Student: जयपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस से हुई छात्रा की मौत के बाद RSRTC ने ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने के लिए लेटर लिखा है और एजेंसी को भी ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 12, 2025

मृतका की फाइल फोटो: पत्रिका

RSRTC Action After Student Death: जयपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) ने सख्त कार्रवाई करने की घोषणा की है। निगम ने कहा कि 'हादसे के लिए जिम्मेदार बस ड्राइवर का लाइसेंस रद्द करने के लिए परिवहन विभाग को लेटर लिखेंगे। साथ ही जिस एजेंसी ने इस ड्राइवर को रखा था उसे भी ब्लैकलिस्ट कर दिया है।'

ड्राइवरों को मिलती है ट्रेनिंग

ड्राइवरों को समय-समय पर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे पिछले कुछ सालों में सड़क हादसों की दर में भी कमी आई है। 2024-25 में निगम की बसों से जुड़ी दुर्घटनाओं में 19% की कमी आई और मृत्यु दर में 33% की गिरावट आई है।

ये था मामला

जयपुर के पृथ्वीराज मार्ग स्थित सेंट्रल पार्क के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जिसमें तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी सवार 23 साल की तनवी चांवरिया को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तनवी सड़क पर गिर गई और बस के पहिए के नीचे आ गई जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका कनोडिया कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थीं और ऑनलाइन कैब बुक करके घर लौट रही थी।

ये भी पढ़ें

पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में थी बहू, अचानक पहुंची सास… गला दबाकर मार दिया, अब मिली ये खौफनाक सजा
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 02:20 pm

Published on:

12 Nov 2025 02:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बस के नीचे आकर कॉलेज छात्रा की दर्दनाक मौत, राजस्थान रोडवेज ने लिया बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Voter Revision: गणना प्रपत्र वितरण में छलांग, जानिए राजस्थान में किस जिले ने मारी बाजी, और कौनसा जिला फिसडृी

sir survey voters 2003 records ratlam mp news
जयपुर

Amayra Death Case: जयपुर में अमायरा की मौत पर गुस्सा, जानिए लोग किसे ठहरा रहे जिम्मेदार

Amayra death case
जयपुर

JDA Action: जयपुर में कालवाड़ रोड की इन कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 2 इमारतों को किया सील

removed illegal encroachment
जयपुर

IAS पत्नी बोलीं- आईएएस पति शराब के नशे में देता था धमकियां, तलाक के लिए बंदूक तान दी थी, सुरक्षा की लगाई गुहार

Rajasthan ias couple dispute
जयपुर

Delhi Blast: AI फेक वीडियो से Pak Propaganda तक मिसइनफॉर्मेशन का खतरनाक खेल

Photo; PIB X Handle
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.