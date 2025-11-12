जयपुर में बस के नीचे आकर कॉलेज छात्रा की दर्दनाक मौत, राजस्थान रोडवेज ने लिया बड़ा एक्शन

जयपुर के पृथ्वीराज मार्ग स्थित सेंट्रल पार्क के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ था। जिसमें तेज रफ्तार रोडवेज बस ने स्कूटी सवार 23 साल की तनवी चांवरिया को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद तनवी सड़क पर गिर गई और बस के पहिए के नीचे आ गई जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका कनोडिया कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थीं और ऑनलाइन कैब बुक करके घर लौट रही थी।