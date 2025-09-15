राजस्थान में सिर्फ 8 घंटे ही अब कमर्शियल वाहन चला सकेंगे ड्राइवर, राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश

इसके बाद 25 जुलाई को राजस्थान सरकार के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी तथा श्रम विभाग के शासन सचिव पी. रमेश ने सभी जिला कलक्टर को निर्देश जारी किए। इसमें श्रम विभाग में पंजीकृत संस्थाओं से समन्वय बनाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रचार-प्रसार करने, जागरुकता के लिए विभिन्न यूनियनों के साथ जिला स्तर पर संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करने, संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के संवेदीकरण के लिए बैठकें आयोजित करने तथा जिला स्तर पर समझाइश एवं जागरुकता के बाद संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।