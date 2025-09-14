Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Constable Recruitment: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3.76 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आजमाया भाग्य

परीक्षा के लिए पांच लाख 24 हजार 740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें तीन लाख 76 हजार 902 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दोनों दिनों में करीब 72 प्रतिात अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 14, 2025

Constable Recruitment
परीक्षा देकर घर लौटते हुए। फोटो- पत्रिका

राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के दस हजार पदों पर भर्ती के लिए आयोजित दो दिवसीय परीक्षा रविवार को सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गई। करीब 72 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि 13 और 14 सितंबर को आयोजित की गई लिखित परिक्षा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

5 लाख 24 हजार 740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए पांच लाख 24 हजार 740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें तीन लाख 76 हजार 902 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दोनों दिनों में करीब 72 प्रतिात अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया।
पाण्डेय ने बताया कि रविवार को जिला पुलिस कॉन्स्टेबल, इन्टेलीजेंस, आरएसी, एमबीसी के कॉन्स्टेबल सामान्य व चालक पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 21 जिलों में किया गया।

सुबह दस बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पारी में 582 परीक्षा केंद्रों पर हुई और अपराह्न तीन से सायं पांच बजे तक दूसरी पारी में 21 जिलो के 580 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। इन दोनों पारियों की परीक्षाओं में तीन लाख से कुछ अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए।

इन पदों के लिए परीक्षा

उल्लेखनीय है कि विज्ञापित पदों के अनुसार कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी के 8512 पद, टीएसपी के 867, चालक नॉन टीएसपी के 503, टीएसपी के 47 और कांस्टेबल बैण्ड के 71 पद है। विज्ञापित पदों में 03 नवसृजित आरएसी महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई व पदमनी देवी के कुल 1500 पदों एवं पुलिस दूर संचार में कांस्टेबल आईटी के 1469 पदों को सम्मिलित किया गया है। कांस्टेबल बैंड पद के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है।

14 Sept 2025 09:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Constable Recruitment: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 3.76 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आजमाया भाग्य

