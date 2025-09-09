कोटपूतली में पकड़े गए नशे के सोदागर, नामी डॉक्टर सहित 2 गिरफ्तार; भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त

इस पूरी कार्रवाई में कुल 49,816 नशीले कैप्सूल और 14 बोतल नशीली सिरप बरामद की गई है। जब्त की गई खेप का कुल वजन 29.389 किलो ग्राम है। दोनों आरोपियों मनोज कुमार जाट पुत्र लीलाराम (35) निवासी खेड़की वीरभान थाना कोटपुतली और डॉ. अविनाश शर्मा पुत्र सुरेश कुमार (39) निवासी खेड़की वीरभान थाना कोटपुतली को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और 8/22 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉ. अविनाश शर्मा को धारा 8/29 के तहत भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने मनोज कुमार को नशीली दवाएं उपलब्ध कराई थीं।