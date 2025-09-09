Patrika LogoSwitch to English

कोटपूतली में पकड़े गए नशे के सोदागर, नामी डॉक्टर सहित 2 गिरफ्तार; भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त

Rajasthan News: सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम की सूचना पर कोटपूतली पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक डॉक्टर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 09, 2025

Drug dealers caught in Kotputli
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: सीआईडी क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय की स्पेशल टीम की सूचना पर कोटपूतली पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक डॉक्टर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से Proxyco-SPAS, Proxiohm-SPAS, Symdex-Plus, Proximex-SPAS जैसे कैप्सूल और Anrex, Antop सिरप की भारी खेप बरामद की है। जब्त की गई दवाओं का कुल वजन 29 किलोग्राम से अधिक है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एमएन के निर्देशन और उपमहानिरीक्षक पुलिस दीपक भार्गव व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में गठित टीम के सदस्य देवेंद्र सिंह को सूचना मिलने पर हेड कांस्टेबल महावीर सिंह, हेमंत शर्मा, कांस्टेबल जितेंद्र सिंह व देवेंद्र सिंह को कोटपूतली भेजा गया था।

टीम को सूचना मिली थी कि कोटपुतली में डॉक्टर अविनाश शर्मा का एक क्लीनिक है जो युवाओं को सस्ता नशा उपलब्ध करवा कर नशे की दलदल में धकेल रहा है। इस सूचना पर टीम ने कई दिनों तक रैकी कर पुष्टि की। जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस और डीएसटी को सूचना दी गई।

ऐसे चला पूरा अभियान

यह पूरा अभियान सोमवार 8 सितंबर की शाम सीआईडी क्राइम जयपुर की एक विश्वसनीय सूचना के साथ शुरू हुआ। सूचना में बताया गया था कि ट्रांसपोर्ट नगर, कोटपुतली में लुहारों के डेरे के पास एक परचून की दुकान पर मनोज कुमार जाट नाम का युवक अवैध रूप से नशीले कैप्सूल बेच रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया।

पुलिस टीम शाम 7:10 बजे बताए गए स्थान पर पहुंची। दुकान की तलाशी लेने पर एक प्लास्टिक के कट्टे में PROXYCO-SPAS कैप्सूल के पत्ते मिले। मनोज कुमार से पूछताछ के बाद उसने दुकान के पीछे बने गोदाम में और भी नशीले कैप्सूल होने की जानकारी दी। वहां से पुलिस ने दो बड़े कार्टूनों में रखे गए कैप्सूल भी बरामद किए। इस दौरान मौके पर औषधि नियंत्रण अधिकारी मुकेश चौधरी और लता भारती को भी बुलाया गया। दुकान और गोदाम से पुलिस ने कुल 48576 नशीले कैप्सूल बरामद किए।

डॉक्टर अविनाश शर्मा का नाम सामने आया

मनोज कुमार ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि ये सभी नशीले कैप्सूल डॉ. अविनाश शर्मा के हैं, जिनका हाईवे पर क्लिनिक है। उसने बताया कि वह डॉ. अविनाश के कहने पर ही इन दवाओं को बेचता था। इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत डॉ. अविनाश शर्मा के क्लिनिक पर छापा मारा। तलाशी के दौरान उनके क्लिनिक से भी नशीली सिरप और विभिन्न प्रकार के नशीले कैप्सूल जब्त किए गए। क्लीनिक से कुल 1240 नशीली कैप्सूल और 100 एमएल सिरप की 14 शीशियां बरामद की गई।

29 किलो नशे की खेप जब्त

इस पूरी कार्रवाई में कुल 49,816 नशीले कैप्सूल और 14 बोतल नशीली सिरप बरामद की गई है। जब्त की गई खेप का कुल वजन 29.389 किलो ग्राम है। दोनों आरोपियों मनोज कुमार जाट पुत्र लीलाराम (35) निवासी खेड़की वीरभान थाना कोटपुतली और डॉ. अविनाश शर्मा पुत्र सुरेश कुमार (39) निवासी खेड़की वीरभान थाना कोटपुतली को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और 8/22 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉ. अविनाश शर्मा को धारा 8/29 के तहत भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने मनोज कुमार को नशीली दवाएं उपलब्ध कराई थीं।

पुलिस ने जब्त किए गए सामान को सील कर आगे की जांच के लिए मालखाने में जमा कर दिया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है, जिससे इस अवैध धंधे में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके।

