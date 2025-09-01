Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

खराब मौसम के चलते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का प्लेन जयपुर डायवर्ट, रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे CM भजनलाल

मौसम खराब होने की वजह से अमित शाह के स्पेशल एयरक्राफ्ट की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 01, 2025

amit shah
Photo- Patrika Network (File Photo)

जयपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू कश्मीर से दिल्ली जा रहे थे। लेकिन दिल्ली में खराब मौसम चलते शाम 7 बजकर 54 मिनट पर अमित शाह के स्पेशल एयरक्राफ्ट की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने प्लेन को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया। हालांकि दिल्ली में मौसम साफ होने के बाद 9 बजकर 2 मिनट पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर पहुंचने की सूचना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव और डीजीपी गृहमंत्री शाह को रिसीव करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं, सुरक्षा एजेंसियां को अलर्ट मोड कर दिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज ठहरे।

ये भी पढ़ें

‘धर्म बदलने वालों का SC-ST आरक्षण खत्म हो’- मंत्री किरोड़ी लाल; SI भर्ती रद्द को लेकर भी दिया बयान
जयपुर
kirodilal meena news

अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से भरी उड़ान

बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह आज को जम्मू कश्मीर दौरे पर थे। जहां अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। लेकिन दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने अमित शाह के एयरक्राफ्ट को जयपुर डायवर्ट कर दिया था।

दिल्ली में बारिश का दौर जारी

दिल्ली-एनसीआर में दिनभर से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जगह-जगह पानी भर गया है। आईएमडी ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार, 2 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, 3 और 4 सितंबर को गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में पहला कृत्रिम बारिश का प्रयोग सफल, रामगढ़ बांध इलाके में उड़ाए गए 2 ड्रोन… 40 मिनट बरसे बादल
जयपुर
Artificial Rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2025 09:28 pm

Published on:

01 Sept 2025 09:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / खराब मौसम के चलते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का प्लेन जयपुर डायवर्ट, रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे CM भजनलाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट