खराब मौसम के चलते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का प्लेन जयपुर डायवर्ट, रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे CM भजनलाल

जयपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू कश्मीर से दिल्ली जा रहे थे। लेकिन दिल्ली में खराब मौसम चलते शाम 7 बजकर 54 मिनट पर अमित शाह के स्पेशल एयरक्राफ्ट की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने प्लेन को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया। हालांकि दिल्ली में मौसम साफ होने के बाद 9 बजकर 2 मिनट पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए।