खराब मौसम के चलते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का प्लेन जयपुर डायवर्ट, रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे CM भजनलाल

जयपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को जम्मू कश्मीर से दिल्ली जा रहे थे। लेकिन दिल्ली में खराब मौसम चलते शाम 7 बजकर 54 मिनट पर अमित शाह के स्पेशल एयरक्राफ्ट की जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने प्लेन को जयपुर एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया। हालांकि दिल्ली में मौसम साफ होने के बाद 9 बजकर 2 मिनट पर दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
गृहमंत्री अमित शाह के जयपुर पहुंचने की सूचना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्य सचिव और डीजीपी गृहमंत्री शाह को रिसीव करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं, सुरक्षा एजेंसियां को अलर्ट मोड कर दिया गया था। गृहमंत्री अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज ठहरे।
बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह आज को जम्मू कश्मीर दौरे पर थे। जहां अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के स्पेशल एयरक्राफ्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। लेकिन दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट ने अमित शाह के एयरक्राफ्ट को जयपुर डायवर्ट कर दिया था।
दिल्ली-एनसीआर में दिनभर से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जगह-जगह पानी भर गया है। आईएमडी ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार, 2 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, 3 और 4 सितंबर को गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है।