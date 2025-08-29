School Holiday: भारी बारिश के चलते अब राजस्थान के इस जिले में शनिवार का अवकाश घोषित, आदेश जारी

टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में भारी बारिश की सम्भावना को देखते हुए जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। स्टॉफ को यथावत आना होगा। आदेश की पालना नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की प्रशासन ने चेतावनी दी है।