जयपुर

School Holiday: भारी बारिश के चलते अब राजस्थान के इस जिले में शनिवार का अवकाश घोषित, आदेश जारी

Rajasthan Rain Alert: टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में भारी बारिश की सम्भावना को देखते हुए जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान बच्चे स्कूल नहीं आएंगे।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 29, 2025

School-Holiday
भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों की छुट्टी। फोटो: पत्रिका

Bhilwara School Holiday: जयपुर। राजस्थान में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। शुक्रवार को कई जिलों मे भारी बारिश हुई। वहीं भीलवाड़ा जिले में भी भारी बारिश के चलते जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इधर अब शनिवार को भी भारी बारिश की संभावना के चलते जिला प्रशासन ने अवकाश घोषित कर दिया है।

भीलवाड़ा में शनिवार को स्कूलों में अवकाश

टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा में भारी बारिश की सम्भावना को देखते हुए जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू ने सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय में शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। स्टॉफ को यथावत आना होगा। आदेश की पालना नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की प्रशासन ने चेतावनी दी है।

Heavy Rain 29 August: एक बार फिर आया भारी बारिश का अलर्ट, अगले 3 घंटे में जयपुर सहित 8 जिलों में होगी “ताबड़तोड़ बारिश”
जयपुर
rajasthan weather alert,

आज अगले तीन घंटे में फिर झमाझम

मौसम विभाग ने शुक्रवार शाम साढे सात बजे फिर से छह जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केन्द्र,जयपुर के अनुसार बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में अगले तीन घंटे में तेज बारिश आ सकती है।

मानसून ट्रप लाइन कोटा-बीकानेर में

राजस्थान में इस समय कोटा-बीकानेर से ट्रप लाइन गुजर रही है। इस कारण मानसून सक्रिय है। इस कारण आगामी 31 अगस्त को बारां, राजसमंद व उदयपुर जिले में अतिभारी बारिश की संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: मौसम विभाग का ताजा अलर्ट, 31 अगस्त को 3 जिलों में होगी अत्यंत बारिश, प्रशासन सावधान
जयपुर
Rajasthan-weather-update-2

