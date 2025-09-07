Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान में कल इन 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, ‘तूफानी बारिश’ के चलते प्रशासन ने लिया फैसला

मौसम विभाग के अनुसार आठ सितम्बर को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, जोधपुर, पाली व फलौदी में भारी बारिश की संभावना जताई है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 07, 2025

school holiday
Photo- Meta AI

राजस्थान में जिला प्रशासन ने भारी बारिश के चलते 4 जिलों में राजकीय व गैर राजकीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आठ सितम्बर को डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, जोधपुर, पाली व फलौदी में भारी बारिश की संभावना है। वहीं, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर व जालोर में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

8 सितम्बर को भारी व अतिभारी बारिश को देखते हुए उदयपुर, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जालोर जिला कलक्टर ने जिले में अत्यधिक वर्षा व मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए विद्यार्थी हित व विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से जिले में संचालित कक्षा एक से 12 के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों व आंगनबांडी केंद्रों में आठ सितम्बर को एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया है।

डूंगरपुर में मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में भारी बारिश व कहीं-कहीं अति भारी बारिश की प्रबल संभावनों के चलते जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने जिले में संचालित समस्त आंगनवाडी केन्द्रों एवं सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में सोमवार को अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किए है।

बाड़मेर जिले में मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला कलक्टर टीना डाबी ने 8 सितंबर को जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है।

उदयपुर जिले में नगर निगम उदयपुर परिसीमा में विद्यालयों के अलावा जिले में सभी विद्यालयों में सोमवार 8 सितंबर को रहेगा अवकाश रहेगा। इस संबंध में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने आदेश जारी किए हैं।

