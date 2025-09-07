राजस्थान में कल इन 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित, ‘तूफानी बारिश’ के चलते प्रशासन ने लिया फैसला

8 सितम्बर को भारी व अतिभारी बारिश को देखते हुए उदयपुर, जालोर, बाड़मेर और डूंगरपुर जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। जालोर जिला कलक्टर ने जिले में अत्यधिक वर्षा व मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए विद्यार्थी हित व विद्यार्थी सुरक्षा की दृष्टि से जिले में संचालित कक्षा एक से 12 के समस्त राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों व आंगनबांडी केंद्रों में आठ सितम्बर को एक दिन का शैक्षणिक अवकाश घोषित किया है।