राजस्थान में महिला के पीछे पड़ा ‘सांप’… 6 महीने में आठवीं बार डसा, परिजनों में जमकर खौफ

इससे पहले अफसाना को कोबरा सांप ने डस लिया था। हैरानी की बात यह है कि बीते छह माह में यह सातवां मौका था, जब उसे सांप ने डसा था। तब उसे गंभीर स्थिति में जोधपुर के एम्स अस्पताल में रैफर किया गया। परिजनों ने बताया कि अफसाना को पिछले छह माह में आठवीं बार सांप ने डसा है। बार-बार होने वाली इस घटना से परिजन दहशत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सांपों की मौजूदगी बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ी है।