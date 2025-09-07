राजस्थान में युवक के अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी पुलिस आई और शव को ले गई

राजस्थान के बहरोड़ के सदर थाना क्षेत्र के कारोड़ा गांव में शनिवार रात को 35 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। उसका शव घर के बाहर एक पेड़ पर लटका मिला। रविवार सुबह शव को परिजनों ने ग्रामीणों की सहायता से पेड़ से उतारा और अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के श्मशान घाट लेकर चले गए।
अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही थी, तभी मृतक के रिश्तेदारों की सूचना पर सदर थाना पुलिस श्मशान घाट पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवा कर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में ले गई। बाद में जिला अस्पताल के चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया।
सदर थाना के एएआई जयपाल यादव ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कारोड़ा गांव में राकेश उर्फ रिंकू पुत्र रामावतार की किसी ने हत्या कर दी है और शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि बाद पता चला कि मामला आत्महत्या का है। परिजनों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि मृतक राकेश उर्फ रिंकू शराब पीने का आदी था।