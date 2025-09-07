राजस्थान में युवक के अंतिम संस्कार की चल रही थी तैयारी, तभी पुलिस आई और शव को ले गई

सदर थाना के एएआई जयपाल यादव ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि कारोड़ा गांव में राकेश उर्फ रिंकू पुत्र रामावतार की किसी ने हत्या कर दी है और शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि बाद पता चला कि मामला आत्महत्या का है। परिजनों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि मृतक राकेश उर्फ रिंकू शराब पीने का आदी था।