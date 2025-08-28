Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

SI भर्ती परीक्षा रद्द के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप, शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश

शिक्षा विभाग ने पीटीआई (PTI) भर्ती परीक्षा- 2022 को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 28, 2025

PTI Recruitment Exam- 2022
Photo- Patrika Network

PTI Recruitment Exam- 2022: राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द होने के बाद शिक्षकों में खलबली मच गई है। शिक्षा विभाग ने पीटीआई (PTI) भर्ती परीक्षा- 2022 को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। विभाग ने चयनित कार्मिकों के स्थाईकरण व वेतन नियमितीकरण पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि इस भर्ती में फर्जी डिग्री को लेकर पहले से ही एसओजी (SOG) में फर्जीवाड़े का मामला चल रहा है।

शिक्षा विभाग ने चयनित पीटीआई को होल्ड पर रखा है। विभाग के आदेशानुसार, 'पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी होने के सम्बन्ध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच हेतु राज्य स्तरीय तथा सम्भाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिनके द्वारा पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की पूर्ण जांच की जायेगी। इस कारण पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित किसी भी अभ्यर्थी का वेतन नियमितिकरण तथा स्थायीकरण आगामी आदेशों तक नहीं किया जाये।'

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद भिड़े किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो
जयपुर
hanuman beniwal and kirodi lal meena

पीटीआई भर्ती-2022 में बड़ी धांधली का खुलासा होने के बाद एसओजी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। एसओजी ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में घोटाले में कई विश्वविद्यालयों से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसको लेकर एसओजी ने एफआईआर भी दर्ज कराई है।

कार्मिकों के चयन के बाद जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने दस्तावेज सत्यापन किया तो उन सभी ने उत्तर प्रदेश के जेएस विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड) की डिग्री पेश की। ऐसे में एसओजी अब तक 240 से अधिक फर्जी कैंडिडेट के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। जबकि एसओजी ने इस भर्ती में 1200 से अधिक चयनितों को फर्जी होना बताया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan SI Paper Leak: ऐसे लीक हुआ था राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
जयपुर
SI Recruitment Exam 2021 Paper Leak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 07:13 pm

Published on:

28 Aug 2025 07:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / SI भर्ती परीक्षा रद्द के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप, शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.