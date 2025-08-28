SI भर्ती परीक्षा रद्द के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप, शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश

PTI Recruitment Exam- 2022: राजस्थान में एसआई भर्ती रद्द होने के बाद शिक्षकों में खलबली मच गई है। शिक्षा विभाग ने पीटीआई (PTI) भर्ती परीक्षा- 2022 को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। विभाग ने चयनित कार्मिकों के स्थाईकरण व वेतन नियमितीकरण पर रोक लगाई है। गौरतलब है कि इस भर्ती में फर्जी डिग्री को लेकर पहले से ही एसओजी (SOG) में फर्जीवाड़े का मामला चल रहा है।
शिक्षा विभाग ने चयनित पीटीआई को होल्ड पर रखा है। विभाग के आदेशानुसार, 'पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी होने के सम्बन्ध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच हेतु राज्य स्तरीय तथा सम्भाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिनके द्वारा पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की पूर्ण जांच की जायेगी। इस कारण पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित किसी भी अभ्यर्थी का वेतन नियमितिकरण तथा स्थायीकरण आगामी आदेशों तक नहीं किया जाये।'
पीटीआई भर्ती-2022 में बड़ी धांधली का खुलासा होने के बाद एसओजी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। एसओजी ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में घोटाले में कई विश्वविद्यालयों से फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसको लेकर एसओजी ने एफआईआर भी दर्ज कराई है।
कार्मिकों के चयन के बाद जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) ने दस्तावेज सत्यापन किया तो उन सभी ने उत्तर प्रदेश के जेएस विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बीपीएड) की डिग्री पेश की। ऐसे में एसओजी अब तक 240 से अधिक फर्जी कैंडिडेट के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। जबकि एसओजी ने इस भर्ती में 1200 से अधिक चयनितों को फर्जी होना बताया।