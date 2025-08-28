SI भर्ती परीक्षा रद्द के बाद शिक्षकों में मचा हड़कंप, शिक्षा विभाग ने जारी किया बड़ा आदेश

शिक्षा विभाग ने चयनित पीटीआई को होल्ड पर रखा है। विभाग के आदेशानुसार, 'पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी होने के सम्बन्ध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। इस सम्बन्ध में पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच हेतु राज्य स्तरीय तथा सम्भाग स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। जिनके द्वारा पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की पूर्ण जांच की जायेगी। इस कारण पीटीआई भर्ती-2022 में चयनित किसी भी अभ्यर्थी का वेतन नियमितिकरण तथा स्थायीकरण आगामी आदेशों तक नहीं किया जाये।'