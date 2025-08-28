Rajasthan SI Paper Leak: ऐसे लीक हुआ था राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर, अब हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

यूनिक ने पेपर चुराने के बाद वाट्सऐप पर जगदीश को भेजा था। इसके बाद जगदीश ने अशोक सिंह नाथावत को पेपर देकर उसे हल कराने के लिए हर्षवर्धन के पास भेजा था। बीच में अशोक ने 15 लाख रुपए में शेर सिंह को हल पेपर भेज दिए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के आरोपी अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह ने अपने हेण्डलर्स गोविन्दगढ़ निवासी कमलेश मीणा, श्रीमाधोपुर निवासी अरुण शर्मा के माध्यम से दर्जन अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया। शेरसिंह ने पचास लाख रुपए में भूपेन्द्र सारण को पेपर का सौदा किया। 25 लाख रुपए प्राप्त भी किए।