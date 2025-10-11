Education Innovation: बच्चे केवल किताबों में सितारों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन्हें दूरबीन से देख भी सकेंगे

New Education Policy: जयपुर। जयपुर जिले के विद्यालयों में अब बच्चे केवल किताबों में सितारों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उन्हें दूरबीन से देख भी सकेंगे। शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान की रहस्यमयी दुनिया से परिचित कराने के लिए जिला परिषद जयपुर ने एक अभिनव कदम उठाया है। जिले के पांच सरकारी विद्यालयों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है, जिनमें दो प्रयोगशालाओं का उद्घाटन शनिवार को गोविंदगढ़ ब्लॉक के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन, चौंमू और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, भोजलावा में किया गया।