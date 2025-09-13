Madan Dilawar: प्रार्थना सभा में मदन दिलावर को देखकर रह गए दंग, 29 शिक्षकों में से 10 अनुपस्थित, मचा हड़कंप

राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को कोटपूतली बहरोड़ जिले के विराटनगर स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। शनिवार सुबह 7.45 बजे शिक्षा मंत्री दिलावर विद्यालय की प्रार्थना सभा में पहुंचे तो शिक्षक और विद्यार्थी दंग रह गए। प्रार्थना होते ही शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की उपस्थित जांची। विद्यालय के 29 शिक्षकों में से केवल 10 अनुपस्थित मिले। जबकि एक दिन पूर्व सभी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज मिली।