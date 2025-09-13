Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

नींदड़ बचाओ आंदोलन : CM आवास घेरने निकले किसानों को रोका, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप

नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक नगेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नींदड़ के किसान अपने हक व जमीन की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 13, 2025

nindar bachao andolan
ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प। फोटो- पत्रिका

जयपुर-सीकर रोड पर सरकार द्वारा अवाप्त की गई 1350 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जाने वाली नींदड़ आवासीय योजना को निरस्त करने की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान शनिवार को ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने लाठी के दम पर धरनास्थल खाली कराने की कोशिश की। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया है। वहीं कई ग्रामीणों को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना है।

इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का सामूहिक रूप से निर्णय किया था, लेकिन शुक्रवार तड़के ही पुलिस ने धरना स्तर पर डेरा डाल लिया। इस दौरान एडिशनल एसपी आलोक सिंघल, चौमूं एसीपी उषा यादव, हरमाड़ा थानाधिकारी उदय भान सिंह यादव, विश्वकर्मा थानाधिकारी, दौलतपुरा पुलिस सहित पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता भी मौके पर तैनात रहे। इस दौरान पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने जा रहे किसानों को बेरिकेड्स लगाकर रोक लिया। इसके बाद शनिवार को ग्रामीणों और बीच के बीच तकरार हो गई।

ये भी पढ़ें

चाकसू के निजी अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को चढ़ाया गया गलत खून, तबीयत बिगड़ी, परिजनों का हंगामा
जयपुर
wrong blood in private hospital

आंदोलनकारियों ने लिया डटे रहना का संकल्प

नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक नगेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नींदड़ के किसान अपने हक व जमीन की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। सरकार पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमारे आंदोलन को दबाना चाहती है, लेकिन हम किसी भी सूरत में धरनास्थल से नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि हम तब तक डटे रहेंगे, जब तक कृषि भूमि की अवाप्ति की प्रक्रिया पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाती।

यह वीडियो भी देखें

इस दौरान किसान परिवार की महिलाएं विभिन्न नारे लिखी तख्तियां लेकर धरनास्थल पर ही डटी रहीं। किसानों ने कहा कि अबकी बार आर-पार की लड़ाई होगी। शेखावत ने बताया कि किसानों की 1350 बीघा कृषि भूमि सरकार व जेडीए जबरन अवाप्त करना चाह रही है। किसानों के हितों को देखते हुए योजना को निरस्त किया जाए या वर्तमान दर से मुआवजा राशि दी जाए। किसान 297 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

Pali: पाली के निजी स्कूल में दर्दनाक हादसा, हौद में गिरने से मासूम छात्रा की मौत
पाली
Student dies in Pali

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 04:26 pm

Published on:

13 Sept 2025 04:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नींदड़ बचाओ आंदोलन : CM आवास घेरने निकले किसानों को रोका, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.