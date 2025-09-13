नींदड़ बचाओ आंदोलन : CM आवास घेरने निकले किसानों को रोका, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप

इससे पहले शुक्रवार को किसानों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का सामूहिक रूप से निर्णय किया था, लेकिन शुक्रवार तड़के ही पुलिस ने धरना स्तर पर डेरा डाल लिया। इस दौरान एडिशनल एसपी आलोक सिंघल, चौमूं एसीपी उषा यादव, हरमाड़ा थानाधिकारी उदय भान सिंह यादव, विश्वकर्मा थानाधिकारी, दौलतपुरा पुलिस सहित पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता भी मौके पर तैनात रहे। इस दौरान पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने जा रहे किसानों को बेरिकेड्स लगाकर रोक लिया। इसके बाद शनिवार को ग्रामीणों और बीच के बीच तकरार हो गई।