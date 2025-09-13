Pali: पाली के निजी स्कूल में दर्दनाक हादसा, हौद में गिरने से मासूम छात्रा की मौत

वहीं शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के 72 फीट बालाजी मंदिर के निकट कचरा बीनते समय 40 साल की महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन को रोका गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।