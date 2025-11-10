Rajasthan: विदेश से आया खौफ का फोन! बुजुर्ग डॉक्टर से 25 लाख की डिमांड, डराया, आपके व परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा

जयपुर शहर के कई व्यापारियों और बड़े बिल्डर्स को भी रंगदारी मांगने को लेकर फोन पर धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने मामले में कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है लेकिन फिर भी अपराधों पर लगाम कसने में पुलिस नाकाम रही है। रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने को लेकर शहर में फायरिंग जैसे गंभीर अपराध भी पूर्व में घटित हो चुके हैं। पुलिस अब बुजुर्ग डॉक्टर को मिली धमकी को लेकर जांच में जुट गई है। बुजुर्ग डॉक्टर ने पुलिस को इंटरनेशनल कॉल के नंबर पुलिस को उपलब्ध कराए हैं।