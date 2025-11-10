Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan: विदेश से आया खौफ का फोन! बुजुर्ग डॉक्टर से 25 लाख की डिमांड, डराया, आपके व परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा

वैशाली नगर निवासी 79 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर को विदेशी नंबर से कॉल कर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है।

1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 10, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

जयपुर में वैशाली नगर निवासी 79 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर को विदेशी नंबर से कॉल कर 25 लाख रुपए रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। कॉल करने वाले ने रंगदारी की रकम नहीं देने पर धमकी दी कि परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। फोन आने के बाद से बुजुर्ग डॉक्टर और उनके परिवार के सदस्य दहशत में हैं।

दो दिन में किए 7 बार फोन

पीड़ित ने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। बुजुर्ग डॉक्टर ने बताया कि 6 नवंबर को अपराह्न 4.37 से 4.45 बजे के बीच मोबाइल पर अनजान व्यक्ति के पांच बार इंटरनेशनल कॉल आए। उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। उनके पास 7 नवबर को सुबह करीब 9.30 बजे फिर इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से कॉल आया। इस बार भी उन्होंने रिसीव नहीं किया। उनके पास 8 नवंबर की दोपहर 1.24 बजे फिर इंटरनेशनल कॉल आया, तब उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया।

बदमाश ने डॉक्टर को यों धमकाया

डॉक्टर : हैलो बदमाश : कहां से बोल रहे हो
डॉक्टर : वैशाली नगर से
बदमाश : कुलदीप चौधरी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, आप 25 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, अन्यथा आपके और आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। आप स्वयं भुगतोगे।
डॉक्टर : डरकर कॉल काट दिया

व्यवसायी, बिल्डर्स को भी पूर्व में मिली धमकी

जयपुर शहर के कई व्यापारियों और बड़े बिल्डर्स को भी रंगदारी मांगने को लेकर फोन पर धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस ने मामले में कई बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है लेकिन फिर भी अपराधों पर लगाम कसने में पुलिस नाकाम रही है। रंगदारी मांगने और दहशत फैलाने को लेकर शहर में फायरिंग जैसे गंभीर अपराध भी पूर्व में घटित हो चुके हैं। पुलिस अब बुजुर्ग डॉक्टर को मिली धमकी को लेकर जांच में जुट गई है। बुजुर्ग डॉक्टर ने पुलिस को इंटरनेशनल कॉल के नंबर पुलिस को उपलब्ध कराए हैं।

Published on:

10 Nov 2025 06:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: विदेश से आया खौफ का फोन! बुजुर्ग डॉक्टर से 25 लाख की डिमांड, डराया, आपके व परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा

