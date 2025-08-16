राजस्थान पुलिस में थानेदारों का होगा प्रमोशन, पदोन्नति परीक्षा की पात्रता सूची जारी; जानें कब होगी एग्जाम?

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस विभाग में उप निरीक्षकों के लिए पुलिस निरीक्षक (ए.पी./सी.पी.) पद पर पदोन्नति होने जा रही है। पुलिस विभाग ने वर्ष 2022-23 की योग्यतात्मक परीक्षा के लिए अस्थायी पात्रता और अपात्रता सूची जारी कर दी है। यह खबर सैकड़ों उप निरीक्षकों के लिए खुशखबरी है, जो लंबे समय से अपने करियर में इस महत्वपूर्ण कदम का इंतजार कर रहे थे।
पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सीबी और चयन बोर्ड के सदस्य लक्ष्मणदास ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह सूची गहन जांच के बाद तैयार की गई है।
पुलिस अधीक्षक लक्ष्मणदास के अनुसार, 1 अगस्त 2025 तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की विस्तृत समीक्षा के बाद अस्थायी पात्रता/अपात्रता सूची तैयार की गई है। इस सूची में उन उप निरीक्षकों के नाम शामिल हैं, जिन्हें पुलिस निरीक्षक (ए.पी./सी.पी.) पद के लिए योग्य या अयोग्य माना गया है। सूची में उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट की गई है, ताकि वे अपनी पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकें।
यह सूची पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, और उम्मीदवार इसे देखकर अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। यह सूची अस्थायी रूप से जारी की गई है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों को अपनी स्थिति की जानकारी देना और किसी भी त्रुटि के सुधार के लिए अवसर प्रदान करना है। पुलिस विभाग ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की है।
पात्रता सूची में शामिल उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 30 और 31 अगस्त 2025 को जयपुर में किया जाएगा। पुलिस विभाग ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी तैयारी शुरू कर दें। परीक्षा की तारीखों की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने अध्ययन और अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें।
चयन बोर्ड ने पात्रता/अपात्रता सूची में किसी भी संभावित त्रुटि को सुधारने के लिए उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का अवसर प्रदान किया है। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि उनकी पात्रता या अपात्रता के संबंध में गलत जानकारी दी गई है, तो वे अपने संबंधित नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्तियां 21 अगस्त 2025 को शाम 5:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी।