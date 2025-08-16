Patwari Exam 2025: ताबीज और जींस पहनकर नहीं दे पाएंगे परीक्षा, अभ्यर्थी इन नियमों का रखें ध्यान?

बता दें, जयपुर शहर में परीक्षा के लिए 176 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,33,539 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर शहर-पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह कक्ष 15 और 16 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और 17 अगस्त को सुबह 7 बजे से परीक्षा समाप्ति तक कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा।