Patwari Exam 2025: ताबीज और जींस पहनकर नहीं दे पाएंगे परीक्षा, अभ्यर्थी इन नियमों का रखें ध्यान?

Patwari Recruitment Exam 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार, 17 अगस्त को किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेश भर से 6,78,639 अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी, जिसमें पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी।
बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें जींस, ताबीज, और अन्य जेवरात पहनने पर रोक शामिल है। हालांकि, जनेऊ, कड़ा, कृपाण, और पगड़ी पहनने की अनुमति होगी।
कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने बताया कि यह परीक्षा 3705 पटवारी पदों के लिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे बारिश और ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखकर समय से परीक्षा केंद्र पहुंचें। परीक्षा केंद्र के गेट शुरू होने के एक घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे।
पहली पारी के अभ्यर्थी प्रश्नपत्र अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, जबकि दूसरी पारी के अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी जाएगी। पहली पारी का प्रश्नपत्र शाम तक या अगले दिन सुबह ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। मेजर आलोक राज ने कहा कि यह व्यवस्था पहली पारी के अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है।
बता दें, जयपुर शहर में परीक्षा के लिए 176 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 1,33,539 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर शहर-पूर्व) गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह कक्ष 15 और 16 अगस्त को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक और 17 अगस्त को सुबह 7 बजे से परीक्षा समाप्ति तक कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को मूल पहचान पत्र और प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र में लगी फोटो यदि 3 साल से पुरानी होगी, तो उसे अपडेट कराना होगा। प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की फोटो का मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह नियम नकल और धोखाधड़ी को रोकने के लिए लागू किया गया है।
परीक्षा में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए बोर्ड ने सख्त ड्रेस कोड लागू किया है। पुरुष अभ्यर्थियों को आधी या पूरी आस्तीन की शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पायजामा, या पैंट पहनने की अनुमति होगी, लेकिन जींस पहनने पर रोक रहेगी। बड़े बटन, मेटल बटन, ब्रोच, बैज, या फूल जैसे सामान वर्जित होंगे। ताबीज या अन्य धार्मिक प्रतीकों को भी परीक्षा केंद्र में लाने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय जनेऊ, कड़ा, कृपाण, और पगड़ी के।
महिला अभ्यर्थी सलवार-सूट, साड़ी, या आधी-पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन सकेंगी। बालों में साधारण रबड़ बैंड की अनुमति होगी, लेकिन लाख या कांच की पतली चूड़ियों को छोड़कर अन्य गहने जैसे ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, या भारी चूड़ियां पहनने की मनाही होगी।