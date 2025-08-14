जयपुर में नेवटा बांध के डूब क्षेत्र से हटाए अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी ध्वस्त

जयपुर। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार को नेवटा बांध के बहाव क्षेत्र में कार्रवाई की। यहां अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त किया। इसके अलावा तीन अवैध कॉलोनियों को भी जेडीए ने ध्वस्त किया।
बांध में गंदा पानी छोड़ा जा रहा था। इससे पानी दूषित हो रहा था। सप्ताह भर में जेडीए ने दूसरी बार यह कार्रवाई की है। पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि नेवटा बांध के भराव और डूब क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।
ग्राम लक्ष्मीनारायणपुरा, दौलतपुरा पहाड़ की ढलान के पास चार बीघा कृषि भूमि पर कार्रवाई की।
सीकर रोड पर 12 बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही बालाजी विहार वेयर हाउस निर्माण ध्वस्त किया।
आगरा रोड पर 52 फीट हनुमान जी के सामने सरकारी नाले की भूमि पर को अतिक्रमण से मुक्त कराया।