जयपुर में नेवटा बांध के डूब क्षेत्र से हटाए अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी ध्वस्त

बांध में गंदा पानी छोड़ा जा रहा था। इससे पानी दूषित हो रहा था। सप्ताह भर में जेडीए ने दूसरी बार यह कार्रवाई की है। पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि नेवटा बांध के भराव और डूब क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए।