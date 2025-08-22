Good News: जयपुर में इस जगह हटेगा अतिक्रमण, सड़कें होंगी चौड़ी, बनेंगे 150 नए बस शेल्टर, AI से संचालित होंगे ट्रैफिक सिग्नल

जेसीटीएसएल बसों के ठहराव और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 नए बस शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग, नगर निगम, जेसीटीएसएल और पुलिस उपायुक्त (यातायात) संयुक्त रूप से सर्वे करेंगे। गोपालपुरा पुलिया, सोडाला चौराहा, दुर्गापुरा, हीरापुरा, टैगोर नगर और कालवाड़ रोड-बाईपास जंक्शन पर यातायात सुधार कार्य किए जाएंगे। विशेष रूप से सोडाला चौराहे पर अत्यधिक पिलर होने से इसे री-डिजाइन किया जाएगा। बैठक में जेसीटीएसएल की ओर से 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 45 हजार वर्गमीटर भूमि की मांग की गई।