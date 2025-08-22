Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Good News: जयपुर में इस जगह हटेगा अतिक्रमण, सड़कें होंगी चौड़ी, बनेंगे 150 नए बस शेल्टर, AI से संचालित होंगे ट्रैफिक सिग्नल

Rajasthan News: गोपालपुरा पुलिया, सोडाला चौराहा, दुर्गापुरा, हीरापुरा, टैगोर नगर और कालवाड़ रोड-बाईपास जंक्शन पर यातायात सुधार कार्य किए जाएंगे। विशेष रूप से सोडाला चौराहे पर अत्यधिक पिलर होने से इसे री-डिजाइन किया जाएगा।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 22, 2025

सोडाला चौराहा: इन पिलर की वजह से किया जाएगा री-डिजाइन (फोटो: पत्रिका)

TCB Meeting In JDA: जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और राहगीरों को सुरक्षित व सुगम मार्ग उपलब्ध कराने के लिए गुरुवार को जेडीए में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) की बैठक आयोजित हुई। यह बैठक जेडीसी आनंदी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बस शेल्टर और चौराहों पर सुधार

जेसीटीएसएल बसों के ठहराव और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 नए बस शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग, नगर निगम, जेसीटीएसएल और पुलिस उपायुक्त (यातायात) संयुक्त रूप से सर्वे करेंगे। गोपालपुरा पुलिया, सोडाला चौराहा, दुर्गापुरा, हीरापुरा, टैगोर नगर और कालवाड़ रोड-बाईपास जंक्शन पर यातायात सुधार कार्य किए जाएंगे। विशेष रूप से सोडाला चौराहे पर अत्यधिक पिलर होने से इसे री-डिजाइन किया जाएगा। बैठक में जेसीटीएसएल की ओर से 300 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 45 हजार वर्गमीटर भूमि की मांग की गई।

फुटपाथ और बस टर्मिनल

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आमजन और दिव्यांगजन की सुविधा के लिए शहर में फुटपाथ का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, हीरापुरा बस टर्मिनल को परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए।

यहां होगा यातायात सुधार, ताकि सरपट दौड़ें वाहन

अपेक्स सर्कल से मोक्षधाम तक सड़क चौड़ीकरण

हल्दी घाटी मार्ग चौराहा

दुर्गापुरा तिराहे से महारानी फार्म तक अतिक्रमण हटाना

गोपालपुरा बाईपास डिवाइडर पर जालियां लगाना

अन्य प्रमुख निर्णय

ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बजरी मंडी में विकसित बस स्टॉपेज पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यादगार के पास बने फुट अंडरपास की मरम्मत कर पुन: चालू किया जाएगा।

टोंक रोड पर क्षतिग्रस्त मीडियन को दुरुस्त कराया जाएगा।

ट्रैफिक सिग्नल अब एआइ से नियंत्रित किए जाएंगे।

यहां बनेंगे डिवाइडर

दुर्गापुरा पुलिया से महारानी फार्म, विजय पथ, पटेल मार्ग, स्वर्ण पथ

महेश नगर, देवी नगर, किंग्स रोड, शांति नगर, गैस गोदाम

Published on:

22 Aug 2025 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: जयपुर में इस जगह हटेगा अतिक्रमण, सड़कें होंगी चौड़ी, बनेंगे 150 नए बस शेल्टर, AI से संचालित होंगे ट्रैफिक सिग्नल

