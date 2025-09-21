RSMSSB 4th Grade 2025: चपरासी भर्ती परीक्षा में गुप्तांग में छिपा लाया स्मार्ट वॉच, जूते की दुकान पर काम करता है इंजीनियर

RSMSSB 4th Grade Exam 2025: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। प्रदेशभर में लाखों अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा रोजगार पाने का बड़ा अवसर है। परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है। पहली पारी सुबह 10 बजे और दोपहर 3 बजे की है। सुबह की पारी में परीक्षा केंद्रों पर गेट 9 बजे बंद कर दिया गया, जिसके बाद लेट पहुंचे कई अभ्यर्थी बाहर ही रह गए।