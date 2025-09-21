Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan 4th Grade Exam: प्राइवेट पार्ट में छिपा लाया स्मार्ट वॉच, परीक्षा शुरू होते ही फोटो खींची, पकड़ा गया तो बोला- शादी नहीं हो रही…

गिरफ्तार आरोपी रवि झाझरिया (28) निवासी खंडेला सीकर को गिरफ्तार किया है। उसका सेंटर अशोक नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय महावीर मार्ग सी-स्कीम में आया था।

जयपुर

Santosh Trivedi

Sep 21, 2025

munnabhai
Play video
Photo- Patrika

जयपुर. राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में स्मार्ट वॉच से नकल करने के मामले में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राइवेट पार्ट में वॉच को छिपाकर लाया था। सुरक्षा जांच में भी वह आसानी से निकल गया। पुलिस ने उसके कब्जे से स्मार्ट वॉच को जब्त कर लिया। अशोक नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।

एडिशनल डीसीपी पूनम चंद विश्नोई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रवि झाझरिया (28) निवासी खंडेला सीकर को गिरफ्तार किया है। वह मुरलीपुरा में परिवार के साथ रहता है। उसने बीटेक (इंजीनियरिंग) कर रखी है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में उसका सेंटर अशोक नगर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय महावीर मार्ग सी-स्कीम में आया था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Bharti: अधिकारी बनने का सपना देखने वाले चपरासी बनने को क्यों तैयार, जानिए इसकी वजह
हनुमानगढ़
Rajasthan 4th Grade Bharti exam

एक भी जवाब नहीं दे पाया

पुलिस ने बताया कि पहली पारी में परीक्षा देने पहुंचा रवि प्राइवेट पार्ट में स्मार्ट वॉच छिपाकर ले गया था। परीक्षा शुरू होते ही उसने वॉच से फोटो खींची तो टीचर को उसके हाव-भाव को देखकर शक हो गया। इस पर उन्होंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी।

दस मिनट बाद ही टीचर ने उसकी तलाशी करवाई तो उसके पास स्मार्ट वॉच मिली। हालांकि अभी तक पेपर की फोटो खींचने की बात सामने आई है। पुलिस ने उसके पास घर से मोबाइल भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी एक भी प्रश्न का जवाब नहीं लिख पाया था। इससे पहले ही उसे पकड़ लिया गया।

शादी भी नहीं हो पा रही थी

पुलिस पूछताछ में आरोपी रवि ने बताया कि उसके पिता रामावतार पानी सप्लाई का काम करते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद भी कहीं नौकरी नहीं मिली। इसके चलते वह ऱिश्तेदार की जूते की दुकान पर 10 से 12 हजार रुपए में काम कर रहा था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि नौकरी नहीं लगने से उसकी शादी भी नहीं हो रही थी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों से भरी बस अचानक बीच रास्ते में हुई बंद, परीक्षार्थियों की फूली सांसें
कोटा
kota bus

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2025 11:20 am

Published on:

21 Sept 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan 4th Grade Exam: प्राइवेट पार्ट में छिपा लाया स्मार्ट वॉच, परीक्षा शुरू होते ही फोटो खींची, पकड़ा गया तो बोला- शादी नहीं हो रही…

