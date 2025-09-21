Rajasthan 4th Grade Exam: प्राइवेट पार्ट में छिपा लाया स्मार्ट वॉच, परीक्षा शुरू होते ही फोटो खींची, पकड़ा गया तो बोला- शादी नहीं हो रही…

जयपुर. राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में स्मार्ट वॉच से नकल करने के मामले में एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्राइवेट पार्ट में वॉच को छिपाकर लाया था। सुरक्षा जांच में भी वह आसानी से निकल गया। पुलिस ने उसके कब्जे से स्मार्ट वॉच को जब्त कर लिया। अशोक नगर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है।