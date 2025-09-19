Rajasthan: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों से भरी बस अचानक बीच रास्ते में हुई बंद, परीक्षार्थियों की फूली सांसें

कोटा। जिले में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने जा रहे युवकों के सामने शुक्रवार की सुबह अचानक समस्या खड़ी हो गई। सांगोद से कोटा जा रही रोडवेज बस बीच रास्ते में अचानक तकनीकी खामी के चलते बंद हो गई। इस बस में आम यात्रियों के साथ चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने जा रहे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सवार थे। बस बंद होते ही सभी यात्रियों और खासकर परीक्षार्थियों में हड़कंप मच गया। परीक्षा समय पर छूटने का डर उनके चेहरे पर साफ नजर आने लगा।