कोटा

Rajasthan: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों से भरी बस अचानक बीच रास्ते में हुई बंद, परीक्षार्थियों की फूली सांसें

Rajasthan 4th Grade Exam: कोटा आगार की यह बस शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे सांगोद से कोटा के लिए रवाना हुई थी। बस में बड़ी संख्या में वे परीक्षार्थी शामिल थे जिनके परीक्षा केंद्र कोटा शहर में बनाए गए थे।

कोटा

Kamal Mishra

Sep 19, 2025

kota bus
बीच रास्ते में खड़ी रोडवेज बस (फोटो-पत्रिका)

कोटा। जिले में चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने जा रहे युवकों के सामने शुक्रवार की सुबह अचानक समस्या खड़ी हो गई। सांगोद से कोटा जा रही रोडवेज बस बीच रास्ते में अचानक तकनीकी खामी के चलते बंद हो गई। इस बस में आम यात्रियों के साथ चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा देने जा रहे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सवार थे। बस बंद होते ही सभी यात्रियों और खासकर परीक्षार्थियों में हड़कंप मच गया। परीक्षा समय पर छूटने का डर उनके चेहरे पर साफ नजर आने लगा।

जानकारी के अनुसार, कोटा आगार की यह बस शुक्रवार सुबह करीब साढ़े छह बजे सांगोद से कोटा के लिए रवाना हुई थी। बस में बड़ी संख्या में वे परीक्षार्थी शामिल थे जिनके परीक्षा केंद्र कोटा शहर में बनाए गए थे। जब बस मालबावड़ी के पास पहुंची तो अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई और वह बीच रास्ते में ही बंद हो गई। चालक ने कई बार इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई।

आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी नहीं स्टार्ट हुई बस

इस दौरान सबसे ज्यादा चिंता अभ्यर्थियों को थी, क्योंकि परीक्षा में समय की पाबंदी बेहद कड़ी रहती है। देरी होने पर एंट्री न मिलने का डर उन्हें सता रहा था। सड़क पर अन्य यात्री वाहन उपलब्ध न होने से परेशानी और बढ़ गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी जब बस चालू नहीं हुई तो यात्रियों और अभ्यर्थियों के बीच बेचैनी मच गई।

निजी बस से भेजे गए सभी अभ्यर्थी

इसी बीच स्थानीय स्तर पर प्रयास किए गए और सांगोद से एक निजी बस मौके पर पहुंची। इसके बाद सभी यात्री और अभ्यर्थी उस बस में सवार होकर कोटा के लिए रवाना हो सके। गनीमत यह रही कि समय रहते निजी बस की व्यवस्था हो जाने से किसी भी परीक्षार्थी की परीक्षा छूटने से बच गई। हालांकि, जहां रोडवेज बस में अभ्यर्थियों का सफर नि:शुल्क था, वहीं निजी बस में उन्हें किराया देकर यात्रा करनी पड़ी।

Updated on:

19 Sept 2025 07:38 pm

Published on:

19 Sept 2025 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों से भरी बस अचानक बीच रास्ते में हुई बंद, परीक्षार्थियों की फूली सांसें

