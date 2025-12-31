Kota Firing: शादी में चली गोलियां, पुराने विवाद में कहासुनी के बाद हुई फायरिंग, युवक घायल

फायरिंग की इस घटना में शादी में शामिल एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। गोली लगते ही परिजन और मौजूद लोग घबरा गए। घायल युवक को तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। बाद में बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है।