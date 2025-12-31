Kota Firing: शादी में चली गोलियां, पुराने विवाद में कहासुनी के बाद हुई फायरिंग, युवक घायल

घायल युवक की फोटो: पत्रिका
Firing In Kota Wedding Ceremony: कोटा में देर रात एक शादी समारोह में फायरिंग की घटना सामने आई। मामला बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के 120 फीट रोड स्थित एक मैरिज गार्डन का है। शादी में शामिल लोगों के बीच अचानक हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया और गोली चलने से एक युवक घायल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी समारोह के दौरान दो पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच पहले से पुराना विवाद चल रहा था। पहले तो मामूली कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने हथियार निकाल लिया और फायरिंग कर दी। अचानक गोली चलने से समारोह में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।
फायरिंग की इस घटना में शादी में शामिल एक युवक गोली लगने से घायल हो गया। गोली लगते ही परिजन और मौजूद लोग घबरा गए। घायल युवक को तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। बाद में बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही बोरखेड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मैरिज गार्डन और आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फायरिंग करने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
