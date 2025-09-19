Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan 4th Grade Bharti: चपरासी का एग्जाम देने पहुंचे RAS प्री पास युवा, BTech-MBA धारी भी बैठे; 75% ओवर क्वालिफाइड

Rajasthan 4th Grade Bharti: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी (चपरासी) भर्ती परीक्षा 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा 21 सितंबर तक रोजाना दो पारी में आयोजित होगी।

जयपुर

Nirmal Pareek

Sep 19, 2025

Rajasthan Class IV Recruitment Exam
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan 4th Grade Bharti: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी (चपरासी) भर्ती परीक्षा 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा 21 सितंबर तक रोजाना दो पारी में आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। 53,749 पदों के लिए 24 लाख 75 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 75% अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं।

इनमें बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी, बीएड और एमए जैसे उच्च शिक्षित अभ्यर्थी शामिल हैं। कई अभ्यर्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) प्री परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर भी इस भर्ती में भाग ले रहे हैं।

बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने X पर पोस्ट कर कहा कि अभी थोड़ी देर पहले 4th class परीक्षा की पहली पारी का पेपर समाप्त हुआ, कैंडिडेट्स की उपस्थिति लगभग 84% रही, जो काफी संतोषजनक है। फिर से याद दिला दूं कि पहली पारी के कैंडिडेट्स खुद ही अपने दिए पेपर प्रश्नों को दूसरों का ना बताएं, संयम रखें।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, माता-पिता की पेंशन में बढ़ोतरी; जानें कैबिनेट बैठक के 5 बड़े फैसले
जयपुर
CM Bhajan Lal

कड़ी सुरक्षा और चेकिंग व्यवस्था

बता दें, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों को कानों की बालियां, अंगूठियां, पायल और गले में पहने धागे उतारने पड़े। कुछ मामलों में धागों को कैंची से काटा गया। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया गया। देर से पहुंचने वाले कुछ अभ्यर्थी गेट पर हाथ जोड़कर प्रवेश की विनती करते नजर आए, लेकिन नियमों के तहत उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

यहां देखें वीडियो-


38 जिलों में 1286 परीक्षा केंद्र

राजस्थान के 38 जिलों में 1286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 4 लाख 11 हजार 843 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन की पहली पाली में 84% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने संतोषजनक बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे पहली पाली के प्रश्नपत्रों की जानकारी दूसरों के साथ साझा न करें।

बोर्ड की डमी अभ्यर्थियों पर नजर

बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अनुशासन बनाए रखने और परीक्षा प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। अध्यक्ष आलोक राज ने कहा था कि 4th class exam के 25 लाख कैंडिडेट्स के फोटोज का जब हमने सॉफ्टवेयर से फोटो मैच करवाया तो पता लगा 1700 कैंडिडेट्स की फोटोज एक से ज्यादा फोटो या नामों से मैच हो रही हैं। यदि ये वास्तव में मुन्ना भाई - मुन्नी बहिन DBBS (डमी भाई बहिन साब) हैं तो ये सावधान रहें।

ओवर क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या

इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई थी, लेकिन 75% अभ्यर्थी उच्च शिक्षित हैं। जयपुर के मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि उन्होंने एलएलबी किया है और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे आरएएस प्री परीक्षा पास कर चुके हैं और आधा दर्जन अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं।

अजमेर की खुशबू शुभवत, जिन्होंने एमए किया है, उन्होंने भी आरएएस प्री और पटवारी परीक्षा दी है। सीकर की पूजा सैनी ने बीएड के साथ जेल प्रहरी, रीट और ग्रेड सेकेंड टीचर भर्ती परीक्षा दी है। एक अन्य महिला अभ्यर्थी ने बताया कि उन्होंने बीएड और एमए किया है और रीट भी पास कर चुकी हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘मैंने सिर्फ पानी पिया…अंत तक डटे रहेंगे’, नरेश मीणा का अनशन जारी; समर्थकों से की ये अपील
जयपुर
Naresh Meena

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 04:56 pm

Published on:

19 Sept 2025 04:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan 4th Grade Bharti: चपरासी का एग्जाम देने पहुंचे RAS प्री पास युवा, BTech-MBA धारी भी बैठे; 75% ओवर क्वालिफाइड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.