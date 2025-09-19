Rajasthan 4th Grade Bharti: चपरासी का एग्जाम देने पहुंचे RAS प्री पास युवा, BTech-MBA धारी भी बैठे; 75% ओवर क्वालिफाइड

Rajasthan 4th Grade Bharti: राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी (चपरासी) भर्ती परीक्षा 19 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। यह परीक्षा 21 सितंबर तक रोजाना दो पारी में आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। 53,749 पदों के लिए 24 लाख 75 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें 75% अभ्यर्थी ओवर क्वालिफाइड हैं।
इनमें बीटेक, एमबीए, एमसीए, एमएससी, बीएड और एमए जैसे उच्च शिक्षित अभ्यर्थी शामिल हैं। कई अभ्यर्थी राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) प्री परीक्षा पास कर चुके हैं, फिर भी इस भर्ती में भाग ले रहे हैं।
बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने X पर पोस्ट कर कहा कि अभी थोड़ी देर पहले 4th class परीक्षा की पहली पारी का पेपर समाप्त हुआ, कैंडिडेट्स की उपस्थिति लगभग 84% रही, जो काफी संतोषजनक है। फिर से याद दिला दूं कि पहली पारी के कैंडिडेट्स खुद ही अपने दिए पेपर प्रश्नों को दूसरों का ना बताएं, संयम रखें।
बता दें, परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। महिला अभ्यर्थियों को कानों की बालियां, अंगूठियां, पायल और गले में पहने धागे उतारने पड़े। कुछ मामलों में धागों को कैंची से काटा गया। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश बंद कर दिया गया। देर से पहुंचने वाले कुछ अभ्यर्थी गेट पर हाथ जोड़कर प्रवेश की विनती करते नजर आए, लेकिन नियमों के तहत उन्हें अनुमति नहीं दी गई।
राजस्थान के 38 जिलों में 1286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 4 लाख 11 हजार 843 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहले दिन की पहली पाली में 84% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने संतोषजनक बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर अभ्यर्थियों से आग्रह किया कि वे पहली पाली के प्रश्नपत्रों की जानकारी दूसरों के साथ साझा न करें।
बोर्ड ने अभ्यर्थियों से अनुशासन बनाए रखने और परीक्षा प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। अध्यक्ष आलोक राज ने कहा था कि 4th class exam के 25 लाख कैंडिडेट्स के फोटोज का जब हमने सॉफ्टवेयर से फोटो मैच करवाया तो पता लगा 1700 कैंडिडेट्स की फोटोज एक से ज्यादा फोटो या नामों से मैच हो रही हैं। यदि ये वास्तव में मुन्ना भाई - मुन्नी बहिन DBBS (डमी भाई बहिन साब) हैं तो ये सावधान रहें।
इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई थी, लेकिन 75% अभ्यर्थी उच्च शिक्षित हैं। जयपुर के मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि उन्होंने एलएलबी किया है और राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वे आरएएस प्री परीक्षा पास कर चुके हैं और आधा दर्जन अन्य भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं।
अजमेर की खुशबू शुभवत, जिन्होंने एमए किया है, उन्होंने भी आरएएस प्री और पटवारी परीक्षा दी है। सीकर की पूजा सैनी ने बीएड के साथ जेल प्रहरी, रीट और ग्रेड सेकेंड टीचर भर्ती परीक्षा दी है। एक अन्य महिला अभ्यर्थी ने बताया कि उन्होंने बीएड और एमए किया है और रीट भी पास कर चुकी हैं।